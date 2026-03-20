Una diputada de Morena en la Ciudad de México presentó una iniciativa que podría cambiar las reglas del juego para siempre: permitir que los asistentes ingresen a conciertos y eventos masivos con alimentos y bebidas comprados fuera del recinto. La propuesta busca reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y poner fin a un esquema que, según la legisladora, restringe la libertad de consumo y golpea directamente el bolsillo de los asistentes. Quien asistió a un festival o concierto masivo en la Ciudad de México sabe bien de lo que se habla: una vez que cruzas la entrada, los precios de alimentos y bebidas se disparan sin que tengas opción de elegir otra cosa. Los organizadores prohíben el ingreso de productos externos y concentran toda la venta dentro del recinto, generalmente a precios muy por encima de lo que pagarías en cualquier otro lugar. La falta de regulación específica permitió que esta práctica se mantenga de forma generalizada, sin que nadie evalúe si prohibir el ingreso de productos externos es realmente proporcional o necesario. Ahí es donde entra la propuesta legislativa que hoy pone a debatir a organizadores, asistentes y autoridades. La diputada de Morena Elizabeth Mateos Hernández presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos. El objetivo es claro: que los asistentes puedan ingresar a los recintos con alimentos y bebidas adquiridos fuera del evento, eliminando la obligación de consumir únicamente lo que ofrecen los organizadores y a los precios que ellos fijen. La legisladora argumentó que los espectáculos públicos son espacios de convivencia cultural y social, y que las condiciones de acceso no deberían restringir la libertad de consumo ni imponer gastos excesivos a quienes asisten. En ese sentido, la reforma no busca eliminar la venta dentro de los recintos, sino abrir una opción adicional que alivie la carga económica sobre los asistentes. Entre los puntos clave de la propuesta destacan: permitir el ingreso de alimentos y bebidas que no representen riesgos para la seguridad del evento, establecer criterios claros sobre qué tipo de productos podrían autorizarse, y revisar el equilibrio entre los intereses comerciales de los organizadores y los derechos de quienes pagan por asistir. Si la iniciativa prospera, el panorama sería muy distinto al que hoy conocemos. Los asistentes podrían planear su consumo con anticipación, llegar al evento con sus propios alimentos y bebidas, y evitar así los gastos adicionales que hoy son prácticamente inevitables. En pocas palabras: recuperarían el control sobre su propio bolsillo. Para los organizadores, en cambio, el ajuste sería obligatorio. Tendrían que adaptar su operación para permitir el ingreso de ciertos productos sin comprometer la seguridad ni la logística del espectáculo, lo que implicaría definir reglas claras sobre qué está permitido y qué no. Lejos de ser el fin de su modelo de negocio, la reforma plantea un nuevo equilibrio: más derechos para los ciudadanos y un marco regulado para los intereses comerciales de quienes organizan los eventos.