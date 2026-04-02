La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la firma autógrafa basta para validar la elección de régimen pensionario en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estableciendo un precedente clave para miles de trabajadores y jubilados. Con este fallo, deja de ser obligatorio el trámite de la huella digital. En la jurisprudencia aprobada, el máximo tribunal precisó que la ausencia de huella digital no invalida la elección del régimen, siempre que exista una firma reconocida. De esta manera, se unifican criterios que antes eran contradictorios y se eliminan trabas que complicaban el proceso. Con este fallo se fortaleció el derecho de los trabajadores a decidir su esquema de pensión en México. SCJN fundamentó que la firma autógrafa es suficiente para acreditar de forma clara la voluntad del trabajador, ya sea que opte por el régimen del artículo Décimo Transitorio o por el sistema de cuentas individuales. De esta manera, se reconoce su valor legal sin necesidad de requisitos adicionales. Asimismo, el fallo establece que la elección del régimen es definitiva, irrenunciable y no puede modificarse una vez realizada conforme a la ley. Este criterio será obligatorio tanto para autoridades como para tribunales, evitando cambios derivados de interpretaciones distintas o requisitos adicionales. En México, la firma autógrafa se refiere a la firma escrita a mano por una persona en un documento físico, con la que expresa su voluntad, aceptación o autoría. Se trata de la forma tradicional de firmar en papel y es fundamental en contratos, actos jurídicos y documentos legales. Si bien es una práctica tradicional, hoy se percibe como un método vulnerable y menos ágil que la firma electrónica, ya que resulta más fácil de imitar o falsificar. En este contexto, la huella digital queda como un elemento opcional, utilizado únicamente cuando la persona no puede o no sabe firmar. Con ello, la Corte aclara su carácter complementario y no indispensable. En conjunto, esta resolución refuerza la validez de la voluntad expresada mediante la firma, elimina obstáculos administrativos y otorga mayor seguridad a quienes realizan su trámite de pensión ante el ISSSTE. Para registrar la huella digital mediante la CURP biométrica es necesario acudir de forma presencial a los módulos del Registro Civil correspondiente. La gestión no tiene costo e incluye la captura de datos biométricos como huellas, iris y reconocimiento facial. Se solicita acta de nacimiento, identificación oficial y CURP, y generalmente es necesario agendar una cita a través de la oficina local del Registro Civil.