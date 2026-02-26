Alsea, la empresa que opera Starbucks en México, aseguró que en la segunda mitad de este año abrirá su primera tienda Raising Cane’s, restaurante especializado en pollo frito y competencia directa de marcas como KFC o Popeyes. En su reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la empresa recordó que el 8 de diciembre firmó un convenio con Raising Cane’s para abrir unidades en México. “Estamos muy emocionados con la incorporación de Raising Cane’s que refuerza nuestra exposición a conceptos con perfiles atractivos de retorno, de alto potencial de crecimiento y una propuesta diferenciada. Nuestro enfoque se mantiene firme: invertir de manera disciplinada en las marcas correctas, fortalecer la generación de flujo de efectivo y continuar mejorando la flexibilidad financiera del balance”, señaló Christian Gurría, director general de Alsea. La empresa señaló que el año pasado acumuló un total de 56 aperturas de unidades nuevas, para alcanzar un total de 2,458 tiendas, lo que representó una variación positiva de 2.3% en el año de referencia. Starbucks se mantiene como la principal marca de Alsea en el país, con un total de 935 unidades corporativas, mientras que Domino’s cerró el año anterior con 517 unidades corporativas, a las que se suman 466 subfranquicias, para un total de 983 tiendas. El tercer lugar es para Burger King que tiene 172 unidades totales en el país. La utilidad operativa de Alsea en México creció 38.1% anual, al alcanzar MXN $8,031 millones, impulsado por las ventas de los restaurantes de comida rápida. “En México, el desempeño mostró una mejora secuencial clara hacia el cierre del año, con crecimiento en ventas mismas tiendas en línea con trimestres previos y una expansión de márgenes. Estos resultados fueron impulsados por iniciativas de productividad, una gestión más eficiente de costos y un entorno de insumos más estable, lo que refuerza la tendencia positiva observada durante el año”, comentó Christian Gurría. El directivo mencionó que Starbucks registró resultados estables durante el trimestre, mientras que Domino’s Pizza destacó por una recuperación significativa, apoyada en una exitosa innovación de producto —como la pizza ‘croissant’— y en la ampliación de sus capacidades de entrega mediante nuevas alianzas operativas, fortaleciendo su ejecución en periodos de alta demanda.