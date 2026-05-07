Starbucks, una de las marcas insignias de Alsea, nombró a Jaime Vásquez, director general de la cadena de cafeterías. Un ejecutivo de más de dos décadas liderando distintas marcas y equipos en distintas geografías del operador líder de restaurantes y cafeterías en América Latina. Vásquez tiene una trayectoria de 24 años en Alsea. Inició en la empresa en 2002 como gerente de planeación estratégica para todas sus marcas (Dominos Pizza, Starbucks Coffee, Burger King, Chilis, California Pizza Kitchen, PF Changs para México y Latinoamericana). Entre sus labores dio seguimiento del plan estratégico e impulsó la búsqueda de nuevos negocios para la empresa. En su perfil de LinkedIn, Vásquez comunicó que está cerrando un periodo de cuatro años al frente del segmento de full service restaurants. “Agradezco la confianza de Alsea para asumir esta nueva responsabilidad. Hoy inicio esta etapa con el compromiso de seguir fortaleciendo la experiencia Starbucks para nuestros clientes y partners, inspirando conexiones humanas y las comunidades alrededor de una taza de café”, expresó. Vásquez es licenciado en administración de empresas y cuenta con un MBA por el IPADE Business School. Durante su trayectoria se ha desempeñado en el área de dirección general, dirección de operaciones y planeación estratégica, en la industria de alimentos y servicios.