Alsea renovó hasta 2046 sus acuerdos de licencia con Starbucks Corporation, asegurando la operación y expansión de la cadena de cafeterías en los mercados de América Latina y Europa donde actualmente tiene presencia.

La emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), principal operador de restaurantes y cafeterías en la región, informó que los nuevos contratos mantienen términos “sustancialmente en línea” con los acuerdos previos e incluyen compromisos de desarrollo para el periodo 2026-2028.

“Este acuerdo ratifica la confianza de Starbucks en la capacidad de Alsea para operar y crecer la marca con estándares de clase mundial”, dijo Christian Gurría, director general de la compañía en un comunicado.

Para la empresa, este anuncio representa una oportunidad de eliminar la incertidumbre sobre uno de los activos más relevantes del portafolio, en un momento en que las compañías de consumo buscan reforzar su presencia con marcas grandes e icónicas.

“Starbucks es un pilar estratégico para Alsea”, expresó Gurría al señalar que la renovación permitirá profundizar inversiones en innovación y experiencia de cliente.

Aunque las empresas no revelaron montos de inversión ni metas de aperturas, ambas acordaron definir conjuntamente los detalles de expansión en los próximos años.

Para Starbucks, la renovación consolida una relación clave en mercados internacionales fuera de EE.UU. Brady Brewer, director general de Starbucks International, dijo que la alianza con Alsea ha sido un “importante impulsor” para el crecimiento de la marca en América Latina y Europa.

“Estos acuerdos nos permiten seguir trabajando juntos para expandir el acceso a la Experiencia de Starbucks, manteniendo el foco en lo que más importa; servir café de alta calidad, ofrecer excelencia operativa y mantener un compromiso compartido con nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestras comunidades”, expresó.

Alsea y Starbucks mantienen una alianza estratégica desde 2002, misma que considera tanto la operación como la expansión en los países donde opera la empresa mexicana.

Con esta extensión del acuerdo, Alsea asegura mayor visibilidad de largo plazo sobre una de sus unidades de negocio más rentables y de mayor reconocimiento de marca en un contexto donde la empresa ha enfrentado alta competencia con nuevas marcas como Tim Hortons, Cielito Querido Café y Caffenio de Femsa, dueña de Andatti.