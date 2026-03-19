Aquellas mujeres que residen en la alcaldía Miguel Hidalgo deben estar atentas a las novedades del Gobierno, ya que abrió la convocatoria para el programa “Para las Jefas”, una iniciativa que contempla un apoyo económico total de 15,000 pesos a quienes son el principal sostén de su hogar. Antes de iniciar el registro, es importante considerar que la identificación oficial debe acreditar domicilio dentro de la alcaldía; de lo contrario, el sistema podría rechazar la solicitud. También se recomienda que, al cargar los documentos, cuentes con buena iluminación para que las imágenes sean legibles y utilices un correo electrónico activo, ya que ahí recibirás notificaciones sobre tu estatus. A continuación, los detalles sobre cómo participar, qué documentos necesitas y los puntos clave del proceso. El programa “Fomento a la Equidad de Género, Para las Jefas” está dirigido a mujeres residentes de la demarcación que tienen a su cargo la manutención del hogar, incluyendo hijos menores de edad o personas con discapacidad. El apoyo económico se entrega en tres depósitos de 5,000 pesos cada uno, con el objetivo de contribuir a gastos esenciales como alimentación, salud y educación. Para participar del apoyo económico, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos: En cuanto a la documentación, deberás contar con identificación oficial vigente con domicilio en la alcaldía, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y actas de nacimiento de tus hijos. El registro se realiza en línea a través de una plataforma habilitada por la alcaldía. Ahí deberás completar un formulario con datos personales, subir la documentación requerida y guardar el folio que se te asignará al finalizar, ya que será tu comprobante de registro. Debido a la alta demanda, se sugiere realizar el trámite lo antes posible una vez que la plataforma esté disponible. Posteriormente, las autoridades revisarán las solicitudes y publicarán el listado de beneficiarias en los canales oficiales correspondientes.