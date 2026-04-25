En México, la participación de las mujeres en el Servicio Militar Nacional, SMN, dejó de ser una excepción hace más de dos décadas. Aunque originalmente era un deber exclusivo de los hombres, hoy representa una opción voluntaria que impulsa la igualdad de derechos y la inclusión dentro de las fuerzas armadas. El cambio comenzó en el año 2000, cuando se abrió el proceso de incorporación para mujeres interesadas en recibir adiestramiento militar básico. Desde entonces, su presencia en las filas del Servicio Militar ha crecido como parte de una estrategia institucional que busca fortalecer la equidad de género en el país. Actualmente, además de recibir formación, las mujeres pueden obtener su cartilla de identidad del SMN y hoja de liberación en condiciones similares a las de los hombres, lo que representa un avance significativo en materia de derechos y reconocimiento. El proceso de incorporación para mujeres es completamente voluntario y se realiza mediante campañas informativas en escuelas, centros laborales y medios de comunicación. Durante el reclutamiento, quienes deciden participar deben registrarse y cumplir con los requisitos básicos. “El procedimiento para la captación de la mujer mexicana voluntaria… se ha llevado a cabo mediante pláticas informativas, difusión en medios y actividades en espacios educativos y laborales”, detalla la Secretaría de la Defensa Nacional. Una vez dentro, el programa incluye formación en valores, disciplina y conocimientos básicos de doctrina militar. Según el documento oficial, esto permite “desarrollar habilidades, valores y virtudes… para contribuir, en caso necesario, a la defensa y necesidades del país”. Para participar en el Servicio Militar Nacional, las mujeres deben cumplir con un proceso administrativo similar al de los hombres, aunque con algunas particularidades en documentación y presentación. El trámite se realiza de forma presencial en Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento entre el 2 de enero y el 15 de octubre de cada año. “Este trámite es gratuito y no requiere cita previa”, establece la autoridad. Por otra parte, se exige documentación oficial y fotografías con características específicas. En el caso de mujeres, por ejemplo, se solicita presentarse “con el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje”. Para quienes ya participaron anteriormente, también se requiere una constancia de asistencia a las sesiones sabatinas de adiestramiento. Aunque hombres y mujeres pueden obtener la cartilla del SMN, existe una diferencia clave: para ellos es obligatorio, mientras que para ellas es completamente voluntario. “Hasta 1999, el cumplimiento del Servicio Militar Nacional era exclusivo del personal masculino… dentro del marco constitucional de su obligatoriedad”, señala el documento. En contraste, la participación femenina responde a una decisión personal. Sin embargo, en términos de beneficios, la brecha prácticamente desaparece. Desde 2020, las mujeres pueden obtener la cartilla y hoja de liberación “en las mismas circunstancias que se entregan al personal masculino”. En un contexto donde cada vez más mujeres buscan espacios de participación activa, el Servicio Militar Nacional se posiciona como una opción formativa, gratuita y con impacto social.