A menos de una semana de que concluya el mes de enero, el Banco del Bienestar realizará los últimos depósitos de uno de los apoyos económicos más solicitados en el territorio azteca: la Pensión Bienestar.

Esta asistencia financiera que permite a los adultos mayores recibir un ingreso de dinero de manera bimestral, será entregada entre el lunes 26 y el miércoles 28 de enero a quienes reúnan las condiciones necesarias.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar y qué requisitos hay que cumplir para cobrarla?

El Banco del Bienestar mantiene fijado en sus canales oficiales de comunicación el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre de la Pensión para el Bienestar.

La Pensión Bienestar permite a los adultos mayores cobrar cada dos meses un total de 6,400 pesos. (Foto: Archivo)

Los adultos mayores inscritos reciben bimestralmente un total de 6,400 pesos, según los últimos aumentos dispuestos por la administración de Claudia Sheinbaum.

Quienes quieran acceder a esta suma de dinero, deben tener en cuenta una serie de requisitos que son necesarios cumplir, tales como:

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

Los jubilados que tengan determinados apellidos cobrarán su dinero entre el lunes 26 y el miércoles 28 de enero. (Foto: Archivo)

¿Quiénes cobran los últimos depósitos de la Pensión Bienestar?

Durante la última semana de enero, el Banco del Bienestar realizará las últimas transferencias de dinero a los habitantes que se encuentren inscritos para cobrar el apoyo.

De acuerdo al calendario de pagos difundido por la entidad bancaria, los depósitos que aún no se hayan realizado estarán destinados a quienes se apelliden con las últimas letras del abecedario.

Cabe recordar que la Pensión Bienestar, al igual que el resto de las asistencias gubernamentales que otorga la Secretaría del Bienestar, se dispersan por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido:

Lunes 26 de enero: letra S .

Martes 27 de enero: letras T, U y V.

Miércoles 28 de enero: letras W, X, Y y Z.