Este 30 de abril se realizará un depósito que ha llamado la atención por su monto. Se trata de un pago que puede alcanzar hasta 24,000 pesos, dirigido únicamente a beneficiarios que cumplan con condiciones específicas dentro de un programa social. La dispersión se hará a través del Banco del Bienestar, que continúa con la entrega de apoyos económicos en distintas regiones del país. El monto no será generalizado, sino que depende de la situación particular de cada beneficiario. El pago está dirigido a personas inscritas en programas sociales que acumulan varios bimestres pendientes. Esto ocurre principalmente en casos donde los beneficiarios no habían recibido depósitos previos por distintas razones administrativas. De acuerdo con la información oficial, el monto puede alcanzar hasta 24,000 pesos cuando se concentran pagos atrasados. Es decir, no se trata de un apoyo regular, sino de una suma acumulada. Los beneficiarios deben estar debidamente registrados y activos dentro del padrón correspondiente. Además, es necesario que su situación haya sido validada por las autoridades para recibir el monto completo. Este tipo de depósitos busca regularizar pagos pendientes y garantizar que los apoyos lleguen de forma retroactiva a quienes no los habían recibido. La condición principal es tener pagos atrasados dentro del programa social. Solo quienes se encuentren en esta situación podrán acceder al monto máximo anunciado. También es indispensable contar con la tarjeta del banco correspondiente, ya que el depósito se realiza de manera directa. Sin este medio, no es posible recibir el apoyo. Otro punto clave es que los datos del beneficiario estén actualizados. Cualquier inconsistencia puede retrasar o impedir la dispersión del dinero. Las autoridades recomiendan verificar el estatus en los canales oficiales para confirmar si se forma parte del grupo que recibirá el pago.