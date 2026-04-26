El Banco del Bienestar confirmó el último depósito de abril en las cuentas bancarias de un gran número de mexicanos. La entidad bancaria que se encarga de dispersar los recursos correspondientes a los distintos apoyos económicos gubernamentales, realizó el pasado viernes 24 las últimas transferencias de dinero a los beneficiarios de uno de los programas sociales más solicitados. El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de los distintos canales oficiales de comunicación establecía un pago único superior a los 11,000 pesos para mexicanos que cumplieran con ciertas condiciones. Checa quiénes recibieron los últimos depósitos y cuáles son los requisitos para cobrar a futuro. Los depósitos que entregó el Banco del Bienestar durante el viernes 24 de abril correspondieron a uno de los programas sociales más solicitados del país: Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta asistencia económica que permite a ciertos estudiantes acceder a un monto de dinero bimestral, se entregó en el transcurso de la segunda mitad de abril y concluyó con los pagos el pasado viernes. A lo largo de las últimas dos semanas, el Banco del Bienestar entregó los montos correspondientes a los primeros 2 bimestres del corriente año, es decir, enero-febrero y marzo-abril, por lo que beneficiarios que reunieron las condiciones establecidas recibieron en sus cuentas un total de 11,600 pesos. El calendario de pagos que difundió el Banco del Bienestar a través de sus canales oficiales de comunicación contempló depósitos de dinero entre el lunes 13 y el viernes 24 de abril. Según el esquema con el cual se rige la entidad bancaria para entregar las asistencias a todos los beneficiarios registrados, quienes recibieron su beca el último viernes de abril fueron aquellos ciudadanos cuyos apellidos comienzan con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.