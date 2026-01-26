El trámite de visa para viajar a Estados Unidos ha sido objeto de cambios a fines de 2025 que al día de hoy continúan impactando en solicitantes. La modificación no altera los tipos de visa ni los requisitos documentales, pero sí redefine cómo se procesa la solicitud en el consulado y quiénes deben atravesar por un proceso clave.

Durante años, la edad funcionó como un criterio automático para evitar la entrevista consular. Menores de 14 años y personas mayores de 79 podían completar el trámite sin presentarse en ventanilla, salvo excepciones puntuales establecidas por la autoridad.

Ese esquema dejó de ser la regla general. Una actualización del Departamento de Estado de EE.UU. eliminó la exención automática por edad y estableció un nuevo marco que obliga a revisar con atención cada caso antes de iniciar el trámite.

A partir de ahora, la entrevista en el trámite de la visa volverá a ser necesaria para los extranjeros de determinada edad. (Foto: Archivo)

Visa a EE.UU.: la entrevista consular vuelve a ser la regla general

Según el aviso oficial del Departamento de Estado, vigente desde el 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visas de no inmigrante deben acudir , en principio, a una entrevista consular presencial . Esto incluye expresamente a menores de 14 años y a personas mayores de 79.

El texto oficial señala que la entrevista es la regla que rige a partir de ahora y que las exenciones quedan limitadas a situaciones específicas. La edad, por sí sola, dejó de ser un pase automático para evitar la cita en el consulado, incluso en trámites familiares o grupales.

Este cambio no implica que todas las personas serán entrevistadas sin excepción. Sin embargo, el criterio general se invirtió: ahora la entrevista será necesaria y solo se omitirá si el caso encuadra claramente en alguna de las excepciones vigentes.

¿Quiénes pueden exentarse del proceso de entrevista para tramitar la visa? (Foto: Archivo)

¿Desde cuándo aplica y por qué hubo confusión con las fechas?

La confusión surgió por la coexistencia de guías oficiales publicadas en distintos momentos. El 25 de julio de 2025 se difundió un documento que hablaba de cambios a partir de septiembre, pero ese texto fue reemplazado posteriormente.

La versión más reciente es la del 18 de septiembre de 2025, que fija como fecha de entrada en vigor el 1 de octubre de 2025 y aclara que sustituye cualquier orientación anterior. Ese es el marco que hoy rige el trámite de visa a EE.UU.

El propio Departamento de Estado recomienda consultar las instrucciones del consulado correspondiente, ya que cada sede conserva la facultad de citar a entrevista incluso en casos que, en principio, podrían quedar exentos.

Menores, adultos mayores y excepciones que siguen vigentes para el trámite de la visa

En el caso de los menores de 14 años, la práctica cambió de forma clara. El niño o niña pasa a ser considerado solicitante activo y, en la mayoría de los casos, debe presentarse a la entrevista consular junto con su familia.

Para personas mayores de 79 años, la entrevista también es la regla. No obstante, algunos solicitantes podrían calificar para una exención por renovación de visa, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos, como plazos, tipo de visa previa y ausencia de antecedentes migratorios problemáticos.

¿Qué visas quedan exentas?

Las excepciones vigentes incluyen visas diplomáticas u oficiales y ciertos casos de renovación dentro de plazos estrictos. Aun así, el aviso oficial advierte que los oficiales consulares pueden exigir una entrevista presencial según cada caso.