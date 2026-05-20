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En esta noticia Impacto a la economía

La política antiinmigrante de Donald Trump ahora pretende bloquear el acceso a servicios financieros de la población “extranjera ilegal” en Estados Unidos, una iniciativa que ahogaría el flujo de remesas, a través de un proyecto titulado “Restaurando la integridad del sistema financiero de EE.UU.”

En el documento, Trump señaló que su administración no tolerará amenazas a la seguridad nacional y pública causadas por cruces “ilegales” de actividad financiera.

“Mi administración no tolerará que se ponga en riesgo la seguridad nacional y pública por actividad financiera ilícita transfronteriza ni permitirá riesgos al sistema financiero representados por la extensión de crédito o servicios financieros a la inadmisible y removible población extranjera ilegal”, advirtió.

El documento considera que incluso la provisión de los servicios financieros más básicos, si no cuentan con las prácticas de conocimiento del cliente, pueden ser utilizadas para fondear actividades ilegales.

Incluso señaló que el envío de montos bajos de dólares, como las remesas, pueden usarse para financiar el terrorismo, narcotráfico y trata de personas.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, estas medidas podrían afectar el envío de remesas a México.

“Las remesas representan 5% del consumo en México y 3.5% del PIB por lo que la medida afectaría severamente a la economía de México”, comentó la especialista.

En noviembre pasado, el presidente Trump emitió una alerta en donde se solicita a empresas de servicios monetarios detectar, identificar y reportar actividades sospechosas relacionadas con transferencias de fondos transfronterizas que involucren a extranjeros “ilegales”, para prevenir la explotación del sistema financiero por parte de extranjeros indocumentados que buscan mover fondos obtenidos ilícitamente a través de la frontera, incluyendo empleo no autorizado.

“En Estados Unidos viven aproximadamente 11.5 millones de mexicanos, de los cuáles aproximadamente el 35% tienen estatus migratorio irregular”, señaló la analista de Banco Base.

Los migrantes ilegales son responsables de cerca de 40% de las remesas que llegan al país, y en caso de que se materialice un bloqueo de remesas de indocumentados, es probable que busquen alternativas para el envío de dinero, pero sería inevitable un desplome de las remesas en dólares entre el 10% y 20% anual, estimó Siller.

Impacto a la economía

La especialista advierte que un desplome de 20% de las remesas en un año, implicaría una reducción en el PIB de México de 0.7%.

“Suponiendo que se aplica a partir de junio, implicaría un freno de 0.35 puntos porcentuales para este año. Si se estimaba que la economía de México crecerá 1%, el crecimiento estimado sería ahora 0.65%. Sin embargo, esto dependerá de qué tan estricta sea la aplicación de la medida y cuánto afecte a las remesas que llegan a México”, estimó Siller.

La analista advierte una “catástrofe” para la economía de algunas familias y para el crecimiento del país, en caso de que se materialice un bloqueo de envío de remesas a México por parte de los indocumentados.