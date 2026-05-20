La familia detrás de uno de los mayores imperios comerciales de México.

En el mundo de los negocios de México hay ciertos apellidos que son sinónimo de éxito y fortuna: los Slim, Larrea o Salinas Pliego son algunos ejemplos. No obstante, existe un poderoso clan familiar que, operando entre las sombras, logró amasar una de las fortunas más impresionantes de América Latina.

Se trata de los dueños de una de las cadenas de tiendas departamentales más omnipresentes del país. De acuerdo al Índice de Multimillonarios de Bloomberg la familia acapara una verdadera fortuna en su patrimonio, colocándolos en la cima de la élite empresarial.

La familia que pocos conocen, pero es una de las más millonarias del país

El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. Concretamente, se puede nombrar a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. Se estima que el patrimonio conjunto de estos hermanos asciende a la astronómica cifra de u$s 43.200 millones.

Si se analiza la fortuna administrada por la familia en conjunto, y no la de cada integrante por separado, su poder económico competiría de forma directa con las mayores riquezas del continente. El éxito de su modelo de negocio, centrado en el crédito al consumo y el retail masivo, convirtió a su apellido en una referencia indiscutida del comercio en México.

Cuánto dinero tiene cada hermano

Lo que hace particular a este caso es la manera en que la riqueza del imperio comercial se reparte de forma equilibrada entre sus herederos. Según los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones .

La empresa Coppel le representa una inmensa fortuna a todos los miembros de la familia. Fuente: Shutterstock.

Este nivel de riqueza individual los colocaría cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Si bien el capital de los Coppel se diluye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo permanece sólido.

El origen de esta fortuna está en Grupo Coppel, una empresa nacida en Sinaloa que logró consolidarse entre la clase media y popular de México como pocas marcas en el país.

Con el paso de los años, la compañía diversificó su negocio más allá de la venta de muebles y ropa. A través de BanCoppel, se convirtió en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito de México, mientras que Afore Coppel administra actualmente una de las mayores carteras de fondos para el retiro del país.

Además, el grupo cuenta con una fuerte presencia nacional, con más de 1.700 puntos de venta distribuidos en todo el territorio mexicano.

El liderazgo actual recae principalmente en Agustín Coppel Luken, quien funge como presidente y director general, manteniendo la visión de negocio que inició su padre, Enrique Coppel Tamayo, y que hoy los consolida como los “multimillonarios silenciosos” de México.