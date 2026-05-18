La gestión internacional es un asunto de gran importancia para el Gobierno de Estados Unidos. El actual mandatario, Donald Trump, ha manifestado críticas hacia la gestión de su antecesor, Joe Biden, en este aspecto. No obstante, durante los primeros meses de su administración, Trump ha alimentado la teoría de la Tercera Guerra Mundial al activar múltiples conflictos globales, como la guerra comercial con China. En este sentido, el presidente ha afirmado que México podría dejar de existir en caso de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial. “Probablemente México ya no existiría”, declaró, refiriéndose al potencial destructivo de las armas nucleares. Este concepto de la Tercera Guerra Mundial ha adquirido importancia entre los especialistas e historiadores que analizan los conflictos armados. En este sentido, Trump ha pronosticado qué nación podría desaparecer si se materializa dicho conflicto. Las afirmaciones del presidente Trump subrayan la preocupación ante la amenaza nuclear que prevalece en el ámbito global. Potencias como Rusia y China poseen la habilidad para desarrollar armamentos nucleares con un gran alcance, susceptibles de ocasionar estragos en naciones enteras. Desde la perspectiva de Trump, en caso de que Estados Unidos se convierta en objetivo de un ataque nuclear, una de las naciones más afectadas, además del propio territorio estadounidense, sería México, cuya existencia, según el actual presidente, podría verse comprometida. De este modo, el mandatario emitió una advertencia a las grandes potencias. Si bien la probabilidad de que se inicie una Tercera Guerra Mundial es actualmente remota, diversos historiadores y expertos coinciden en que no es alarmista considerar la posibilidad de un conflicto geopolítico global de gran magnitud. La proliferación de guerras e invasiones entre diferentes naciones respalda esta afirmación. De este modo, una nueva guerra mundial no se iniciaría mediante una declaración formal, como sucedió en ocasiones anteriores, sino que podría activarse de manera natural a raíz de la acumulación de enfrentamientos.