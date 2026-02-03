En esta noticia Factores de peso

El Banco de México reportó que el año pasado llegaron a México u$s 61,971 millones de remesas, lo que representó una caída anual de 4.56% y su nivel más bajo desde 2022, siendo derribadas principalmente por la política antiinmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al medir el envío de dólares como proporción del PIB, las remesas se ubicaron en 3.40% en 2025, bajando desde 3.53% en 2024 y siendo la menor proporción desde 2019, cuando se ubicó en 2.86%, señala un análisis de Banco Base.

El deterioro de las remesas en 2025 se explica por la caída en el número de envíos de remesas y por un estancamiento en el crecimiento de la remesa promedio.

En promedio, cada envío de dinero fue de u$s 396.76, un alza de apenas 0.97% respecto al promedio del año anterior.

Además, al revisar el número de envíos en 2025, estos alcanzaron 155.74 millones de operaciones, una baja de 5.48% anual, la peor contracción desde 2009.

“La caída en las remesas en 2025 implica 9.03 millones de operaciones menos respecto al 2024, por lo que muchas personas en México que recibieron remesas el año pasado, no las recibieron en 2025. De hecho, en número de operaciones, la caída superó a la observada en 2009 (-5.90 millones respecto al mismo periodo del 2008) y fue la mayor caída en registro respecto a un año previo”, señala Banco Base.

Factores de peso

La caída en los envíos responde a dos factores principales: el primero de ellos es la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos, que limita el crecimiento de las remesas.

“De acuerdo con la encuesta de los establecimientos, el año pasado, la tasa de desempleo promedio para personas de origen mexicano se ubicó en 5.1%, subiendo desde 4.9% en 2024 y siendo la mayor tasa desde 2021”, recordó Banco Base.

La tasa de la población mexicana en Estados Unidos fue mayor que la general, misma que se ubicó en 4.4% al cierre de 2025.

Un segundo factor que afectó el desempeño de las remesas es el temor ante la política migratoria implementada por Washington.

“Esto hace que las personas indocumentadas eviten salir a trabajar o realizar otras actividades. Al cierre de noviembre el número de personas bajo detención por el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) mostró un crecimiento de 69.74% respecto al mismo mes del 2024”, detalló el banco.