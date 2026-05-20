Las cifras económicas del Tren Maya generan preocupaciones en México. Esto se debe a que el proyecto ferroviario del gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta pérdidas millonarias y registra un flujo de pasajeros menor al proyectado, lo que impulsa al transporte de carga como alternativa para reducir el impacto financiero.

Servicio del Tren Maya en puntos estratégicos de México

El panorama es cada vez más complejo: el sistema no logró sostenerse solo con el turismo. De acuerdo con estimaciones y reportes financieros difundidos en 2026, el Tren Maya habría acumulado pérdidas superiores a los 3,600 millones de pesos durante su último año de operación, además de registrar un déficit diario considerable.

Conoce los detalles sobre el estado del transporte público en el país a continuación.

¿Por qué preocupa la situación financiera del Tren Maya?

El proyecto, impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue planteado como un detonante turístico y económico para el sureste del país. La expectativa oficial contemplaba millones de usuarios al año y una fuerte económica significativa para sectores como

Hotelería

Restaurantes

Servicios

Sin embargo, los resultados se mantienen lejos de las proyecciones iniciales.

Especialistas y diversos medios coinciden en que la ocupación del Tren Maya sigue por debajo de las metas previstas . En distintos trayectos, particularmente fuera de temporadas vacacionales, se reportaron vagones con baja demanda y estaciones con poca actividad turística.

A esto se suma otro obstáculo: varias terminales fueron construidas lejos de zonas hoteleras, aeropuertos y centros urbanos, lo que limita la competitividad del tren frente a otras opciones de transporte como vuelos nacionales o viajes por carretera.

Motivos que impactan en el Tren Maya en México

Uno de los principales problemas señalados por el Gobierno es la sobreestimación del flujo turístico esperado. Las proyecciones gubernamentales consideraban una demanda de pasajeros que hasta ahora no se consolidó.

Incluso autoridades relacionadas con el proyecto reconocieron que gran parte de los usuarios actuales corresponde a viajeros nacionales y habitantes locales , un perfil que genera menores ingresos en comparación con el turismo internacional contemplado originalmente.

Además, los costos operativos continúan siendo elevados . El mantenimiento de vías, estaciones, seguridad y operación ferroviaria representa un gasto constante que todavía no logra equilibrarse con la venta de boletos.

Por ello, el debate sobre la rentabilidad del Tren Maya volvió a colocarse en el centro de la discusión pública y económica.

El servicio del Tren Maya se amplía y agrega el transporte de carga

Ante este escenario ce inestabilidad económica, la administración de Claudia Sheinbaum comenzó a reorientar la estrategia del proyecto.

La nueva prioridad es convertir al Tren Maya en un corredor logístico para mercancías. Con ese objetivo, se aceleraron trabajos vinculados con terminales de carga en puntos estratégicos como:

Cancún

Progreso

Palenque

Poxilá

La apuesta oficial es que el movimiento de mercancías permita compensar parte de las pérdidas generadas por el servicio de pasajeros y transforme al proyecto en un eje comercial clave para el sureste mexicano.

Este cambio representa un giro importante frente al planteamiento original, que presentaba al tren principalmente como una apuesta enfocada en el turismo.