En México, los bancos suspenderán la atención presencial durante cinco días en los próximos meses. Así lo establece el calendario oficial de días festivos reconocidos por la Ley Federal del Trabajo y la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que obliga a todos los bancos del país a cerrar sus sucursales y suspender cualquier tipo de atención física. Las fechas ya están confirmadas y afectan directamente al período más intenso del año en materia de pagos, cobros y movimientos de dinero. La normativa establece que las instituciones financieras deben respetar los días festivos oficiales fijados por el Gobierno Federal. En el último tramo del año, los días en que los bancos no abrirán sus puertas son los siguientes: La suspensión es total y abarca absolutamente todas las operaciones que requieren presencia física en una sucursal. Durante esos cinco días no será posible realizar depósitos ni retiros de efectivo en ventanilla, gestionar la apertura o cierre de cuentas, tramitar créditos personales, hipotecarios o automotrices, solicitar tarjetas de crédito o débito, ni realizar consultas presenciales con ejecutivos de cuenta o asesores financieros. Tampoco estarán disponibles los servicios de cambio de divisas en ventanilla, el cobro de cheques de manera presencial, las operaciones con CETES o instrumentos de inversión que requieran confirmación física, ni los trámites vinculados a poderes notariales, aclaraciones de cuenta o cualquier gestión especial que se resuelva únicamente en sucursal. En pocas palabras, cualquier gestión que implique entrar a un banco quedará completamente vetada durante esas jornadas, sin excepciones y sin importar la urgencia del cliente o el monto involucrado. Que las sucursales estén cerradas no significa que el sistema financiero se detenga por completo. Las plataformas de banca por internet y las aplicaciones móviles de los bancos continuarán operando con normalidad durante los días festivos, permitiendo a los usuarios resolver la mayoría de sus necesidades financieras cotidianas sin salir de casa. A través de los canales digitales, los clientes podrán realizar transferencias mediante SPEI las 24 horas del día, los 365 días del año, pagar servicios como luz, agua, gas, internet y teléfono, consultar saldos y movimientos de sus cuentas, liquidar el estado de cuenta de sus tarjetas de crédito, hacer pagos con CoDi o través de sus billeteras digitales, y gestionar inversiones en plataformas habilitadas para operación remota. Los cajeros automáticos también permanecerán funcionando para retiros de efectivo. El cierre de los bancos durante los días festivos no es una decisión discrecional de las instituciones financieras, sino una obligación legal que emana de la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México (Banxico). Las disposiciones del organismo regulador establecen que los bancos no pueden operar de manera presencial en días festivos oficiales, salvo que existan autorizaciones expresas para determinadas operaciones o servicios de emergencia.