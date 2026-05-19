Donald Trump quiere sumar una estrella a la bandera de Estados Unidos: este país de América Latina podría convertirse en el estado 51

La bandera de Estados Unidos es uno de los símbolos nacionales más reconocibles del mundo, pero su diseño no siempre fue el que conocemos hoy. A lo largo de casi 250 años, fue modificada 27 veces para reflejar el crecimiento del país.

El primer diseño data de 1777, cuando el Congreso Continental aprobó la primera versión oficial de trece franjas alternadas en rojo y blanco, y trece estrellas sobre fondo azul. Ese número no era arbitrario, sino que representaba las trece colonias originales que se independizaron de Gran Bretaña en 1776.

La lógica de las estrellas quedó establecida desde el principio como cada estrella simboliza un estado miembro de la Unión. A medida que nuevos territorios se incorporaban al país, se añadía una estrella a la bandera. Así, cuando Vermont se sumó en 1791 y Kentucky en 1792, la bandera pasó a tener quince estrellas y quince franjas.

Donald Trump quiere anexar un nuevo territorio como estado de su país: sumaría una estrella a su bandera

Donald Trump difundió nuevamente en Truth Social una imagen de Venezuela cubierta con la bandera estadounidense y la inscripción “Estado 51”.

Donald Trump quiere anexar a Venezuela como estado de su país Truth Social/@realDonaldTrump

La publicación fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X y desató reacciones dentro y fuera del país sudamericano.

El mapa no incluye el territorio del Esequibo, la zona en disputa entre Venezuela y Guyana que actualmente tramita un proceso ante la Corte Internacional de Justicia.

Sumar una franja por cada estado nuevo volvía el diseño cada vez más caótico. En 1818, el Congreso decidió mantener las trece franjas originales en honor a las colonias fundadoras y reservar las estrellas como el único elemento que crecería con el país.

Por eso, la idea de un “Estado 51” implica, en términos simbólicos, agregar una estrella más al cantón azul de la bandera.

La última modificación ocurrió en 1960, cuando Hawái se convirtió en el estado número 50. Desde entonces, la bandera luce cincuenta estrellas organizadas en nueve filas alternas, y las trece franjas rojas y blancas que recuerdan el origen de la nación.

Venezuela rechaza cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos

La publicación llega en un momento de profunda reconfiguración política en Venezuela, luego del operativo militar que resultó en la captura del exdictador Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington impulsa un esquema de transición que contempla estabilización institucional, reconstrucción económica y reorganización política.

Delcy Rodríguez rechazó la anexión de Venezuela a Estados Unidos. Fuente: Handout MIRAFLORES PALACE

Delcy Rodríguez, que encabeza el régimen transitorio chavista, rechazó cualquier posibilidad de anexión.

“Venezuela nunca ha considerado convertirse en el estado número 51”, afirmó. Por su parte, Trump declaró en Fox News que “mucha gente en Venezuela ama a Estados Unidos” y volvió a deslizar la idea de una integración política más estrecha.