Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidirán el miércoles 14 de octubre si aceptan el incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). La consulta se realizará después de las protestas y los bloqueos registrados en distintas entidades, donde personal médico, de enfermería, administrativo y jubilados han exigido mejores salarios y abasto de medicamentos e insumos.

En un comunicado del 9 de octubre, el IMSS informó que la consulta será organizada por el sindicato mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Instituto aseguró que respetará el resultado.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la consulta será mediante voto libre, personal, directo y secreto. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

¿Cómo se votará el aumento?

La Consulta Salarial 2026-2027 fue convocada el 5 de octubre por el Comité Ejecutivo Nacional y los secretarios generales de las 37 secciones sindicales. Según el SNTSS, podrán votar los trabajadores de base con su gafete institucional o una identificación oficial con fotografía, en el horario fijado por cada sección.

El incremento de 6.8% se compone de:

2.9% al sueldo tabular.

3.9% en prestaciones, que el sindicato describe como ayuda de renta libre de impuestos.

La inconformidad se centra en que algunos trabajadores demandan un aumento de 9.9%, indicó El Sol de México.

¿Qué reclaman los trabajadores?

Además del porcentaje salarial, entre las exigencias figuran:

Suministro suficiente de medicamentos e insumos médicos.

Mejoras en las condiciones de trabajo.

Atención a problemas de infraestructura y mantenimiento en clínicas y hospitales.

Regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y eliminación de las Afores.

El IMSS señaló que los cambios en materia de jubilaciones requieren modificaciones legales, por lo que no se resuelven mediante la consulta del 14 de octubre, enfocada en el incremento de 6.8%.

¿Siguen funcionando los servicios?

El IMSS informó que sus unidades continúan operando en todo el país y que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis. También pidió mantener libres los accesos a clínicas y hospitales.

Por su parte, el SNTSS reportó que la inmensa mayoría de los trabajadores labora con normalidad, en particular en urgencias, y aseguró que no habrá represalias por expresar inconformidad.