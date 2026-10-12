La Extensión de la Universidad de Georgia (UGA) recomienda una mezcla casera para limpiar vidrios: un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharada de maicena y un cuarto de galón de agua tibia. La preparación se aplica sobre los cristales y después se retira.

La receta figura en una guía de limpieza de la Universidad de Georgia como un limpiavidrios pensado para dejar el cristal sin marcas. La Universidad Estatal de Mississippi también reproduce la preparación y señala que fue adaptada de la guía de UGA.

Qué lleva la mezcla y cómo prepararla

Los ingredientes son un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharada de maicena y un cuarto de galón de agua tibia, que equivale a unas cuatro tazas o unos 946 mililitros. Se mezclan y se colocan en un atomizador.

La guía de Mississippi State University (MSU Extension), adaptada de la de UGA, da la misma proporción y permite aplicarla con esponja o con atomizador.

Cómo se aplica sobre los vidrios

UGA recomienda aplicar la mezcla con un atomizador y, para obtener un resultado sin pelusas, secar el vidrio con papel periódico arrugado y pulirlo hasta dejarlo brillante. MSU da las mismas indicaciones.

Lo mejor es probar primero en un lugar poco visible para ver cómo queda y aclara que las mallas de las ventanas se limpian aparte, con cepillo y detergente.

La Extensión de la Universidad de Georgia (UGA) recomienda una mezcla casera para limpiar vidrios: un cuarto de taza de vinagre blanco, una cucharada de maicena y un cuarto de galón de agua tibia. Shutterstock

Cómo limpiar los vidrios para evitar marcas y conseguir un acabado brillante

Después de rociar la preparación sobre el cristal, UGA recomienda retirarla con papel periódico arrugado y terminar con un pulido de la superficie. La guía presenta este procedimiento como parte de la preparación para conseguir vidrios sin marcas, por lo que el modo de aplicación es tan importante como la mezcla.

El procedimiento puede repetirse por sectores de la ventana para trabajar de manera más uniforme y evitar que la mezcla se seque antes de retirarla.

El vinagre blanco puede usarse además en otras tareas de la casa, como rociar vinagre en las ventanas, limpiar los rieles de la ventana con bicarbonato o aplicarlo en puertas y ventanas.