Quiénes pueden recibir un complemento en su pensión del IMSS o ISSSTE a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar permite que algunas personas que tramitan su retiro ante el IMSS o el ISSSTE reciban un complemento para elevar su ingreso mensual . Para ello deben cumplir con la edad, el régimen de cotización, las semanas registradas y el límite salarial que prevé el programa.

El Fondo cubre la diferencia entre la pensión calculada por la Afore y el salario de referencia de la persona trabajadora, dentro del tope anual que fija la autoridad. El complemento se determina dentro del trámite de pensión, no es un depósito adicional igual para todas las personas jubiladas .

El cálculo parte de la pensión que corresponde según los recursos acumulados en la Afore, las semanas cotizadas y el tipo de retiro elegido. Esa cifra se compara con el salario de referencia. Si hay una diferencia y se cumplen las reglas, el Fondo puede cubrir una parte.

Quiénes pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar

El mecanismo está destinado a personas de 65 años o más que inician su proceso de jubilación. Para 2026, el límite superior del complemento es de 17,885.85 pesos, según el IMSS. Entre los requisitos, el Instituto exige 875 semanas cotizadas y que la pensión calculada sea menor al salario promedio del último año cotizado.

Trabajadores afiliados al IMSS desde el 1 de julio de 1997, que se retiran bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (cuentas individuales administradas por las Afore), pueden acceder al complemento.

Mientras que en el caso del ISSSTE, está dirigido a trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales, que comenzó con la reforma de 2007, y que se pensionan con 65 años o más.

El trámite es gratuito y sin intermediario a través de ventanilla. Gobierno de México

Cómo se tramita el Fondo de Pensiones para el Bienestar

Identificar el régimen bajo el cual se cotizó. Iniciar formalmente el trámite de pensión en las ventanillas de la institución. El proceso puede comenzar ante el IMSS, el ISSSTE o Infonavit. Esperar la evaluación. La institución revisa la edad, el historial laboral, las semanas acumuladas, el salario registrado y el régimen. A partir de ahí se define el complemento.

La persona jubilada no tiene que presentar una petición independiente para reclamarlo, ya que la revisión ocurre dentro del trámite de pensión.

Quienes estén por retirarse deben acudir directamente a las oficinas del IMSS o del ISSSTE. La institución debe emitir primero la resolución de pensión y verificar si la persona reúne las condiciones para recibir el complemento.