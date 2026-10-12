Adiós al tributo de Sucesiones: los herederos pueden evitar el pago si el testamento incluye esta cláusula. Foto: Magnific.

Cuando una persona fallece sin dejar testamento, la ley la considera intestada y sus bienes se distribuyen mediante un procedimiento de sucesión legítima, según explica la Condusef. A diferencia de un testamento, que permite decidir quién hereda, en este caso el reparto lo define la norma.

El Código Civil Federal establece un orden de herederos que sirve como referencia general, pero rige en asuntos del orden federal: en cada estado se aplica su propio código civil, por lo que conviene revisar la legislación local antes de dar por hecho un reparto.

Quién hereda cuando no hay testamento

El artículo 1602 del Código Civil Federal establece que tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, el cónyuge, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto grado y, si cumple los requisitos del artículo 1635, el concubino o la concubina. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos y los del mismo grado heredan por partes iguales (arts. 1604 y 1605); el parentesco por afinidad no da derecho a heredar (art. 1603).

El reparto cambia según quiénes sobrevivan. Si quedan solo hijos, heredan por partes iguales (art. 1607) y el cónyuge que concurre con ellos tiene el derecho de un hijo (art. 1624). A falta de descendientes y de cónyuge, los padres heredan por partes iguales (art. 1615); si el cónyuge concurre con ascendientes, la herencia se divide en dos partes iguales (art. 1626), y si concurre con hermanos, recibe dos tercios y el resto se reparte entre ellos (art. 1627).

Sin descendientes, ascendientes ni hermanos, el cónyuge hereda todo (art. 1629). El concubino o la concubina debe haber vivido con la persona como si fueran cónyuges en los cinco años previos a su muerte, o haber tenido hijos con ella, y ambos deben haber permanecido libres de matrimonio (art. 1635). Estas reglas rigen en asuntos del orden federal y el código de cada estado puede variar.

Ley de Sucesiones: sin testamento, quiénes tienen derecho a cobrar la herencia y recibir todos los bienes Fuente: Shutterstock

Murió la Ley de Sucesiones y ahora el Estado confiscará todos los bienes de la herencia si ocurre esto Fuente: Shutterstock

Qué pasa si no hay familiares con derecho a heredar

Si no existen parientes, cónyuge ni concubino con derecho a heredar, la herencia puede considerarse vacante y tramitarse por vía judicial con intervención del Ministerio Público. En el Código Civil Federal, a falta de todos los herederos llamados a la sucesión legítima, sucede la beneficencia pública (art. 1636). Si la herencia incluye inmuebles que no puede adquirir según el artículo 27 de la Constitución, se venden en subasta pública antes de adjudicar la herencia (art. 1637).

El destino de los bienes vacantes depende de cada entidad: según medios que explicaron el tema, en algunos estados puede corresponder al DIF, a la hacienda estatal o a instituciones de asistencia social. Por eso, para un caso concreto hay que consultar el código civil del estado donde se abre la sucesión.

Por qué conviene tener testamento

La Condusef advierte que no dejar testamento implica más trámites, más gastos y posibles disputas entre familiares, además de que la autoridad decide quién ejerce la tutela de los menores. Durante el Mes del Testamento, en notarías participantes se ofrecen descuentos de hasta 50 %, con costos que van de 700 a 3800 pesos según la entidad.