Imagen ilustrativa. La cancelación de un préstamo tras el fallecimiento del titular depende de la cobertura y de las condiciones del crédito.

Cuando una persona tiene un préstamo y fallece, sus familiares no necesariamente deben asumir el saldo pendiente. En México, varios bancos contemplan seguros de vida o mecanismos de cancelación por fallecimiento que pueden liquidar la deuda del titular.

El beneficio no se aplica automáticamente a cualquier crédito. Depende del producto contratado, de las condiciones de la cobertura y, en algunos casos, de que el préstamo esté al corriente. También es necesario informar a la entidad y presentar los documentos que acrediten el fallecimiento.

Banamex y HSBC cancelan o liquidan créditos por fallecimiento

Banamex contempla la cancelación por fallecimiento para créditos personales, de nómina, automotrices e hipotecarios, según su guía de trámites por fallecimiento. Cuando corresponde la cobertura, el beneficio se aplica al saldo pendiente del préstamo, incluso si el crédito tiene atrasos.

Para iniciar el trámite, los familiares deben presentar el acta de defunción, la identificación oficial del fallecido, la identificación de quien realiza la gestión y el estado de cuenta a la fecha del fallecimiento. En los créditos hipotecarios y automotrices se pide además el acta de nacimiento del fallecido y un comprobante de domicilio.

HSBC también contempla la liquidación de créditos al consumo por fallecimiento, según su guía de trámites por defunción.

Para realizar el trámite, el banco solicita el acta de defunción y documentos que permitan identificar al titular fallecido y a la persona que realiza la gestión. HSBC señala que, una vez recibida la documentación necesaria, los créditos al consumo se liquidan en un plazo no mayor a 60 días.

Imagen ilustrativa sobre la documentación y los trámites vinculados a un préstamo y su cancelación. Pixabay

BBVA, Scotiabank y Banorte: seguros y eliminación del saldo

BBVA contempla la cancelación por fallecimiento en distintos productos. En los préstamos que cuentan con seguro de vida, la cobertura puede utilizarse para liquidar el saldo insoluto del crédito, según su Préstamo Personal Inmediato.

Existe además una modalidad particular en el Préstamo de nómina para personas de entre 70 y 84 años: el banco ofrece una opción sin seguro y sin costo en la que, si el titular fallece, se elimina el saldo insoluto del crédito.

Por eso, en BBVA es especialmente importante diferenciar entre los préstamos que funcionan mediante seguro y las modalidades en las que el propio producto contempla la eliminación del saldo.

Scotiabank incluye un seguro de vida y desempleo sin costo para el cliente en su Préstamo Personal. El seguro de vida cubre el saldo deudor en caso de fallecimiento del titular.

El pago del saldo depende de las condiciones establecidas en el seguro.

Banorte establece en su contrato de Crédito Personal un seguro obligatorio y sin costo para el cliente. La cobertura contempla el pago del saldo deudor si el titular fallece.

El contrato incluye condiciones concretas. Entre ellas, que el cliente esté al corriente de sus pagos cuando ocurre el fallecimiento. Además, los familiares deben informar al banco dentro de los 90 días siguientes y presentar copia certificada del acta de defunción.

El seguro tiene como beneficiario al propio banco y cubre el saldo insoluto que exista en el momento del siniestro, de acuerdo con las condiciones de la póliza.

¿Qué deben hacer los familiares?

El primer paso es comunicar el fallecimiento a la entidad y comprobar qué cobertura tenía el préstamo. Después, el banco solicita los documentos necesarios para verificar el fallecimiento y tramitar la cancelación del saldo.

Entre los documentos más habituales están el acta de defunción, la identificación del titular fallecido, la identificación del solicitante y la información del crédito. Dependiendo del producto, pueden exigirse otros documentos y existir plazos concretos.

Otros asuntos del fallecimiento tienen su propio trámite: las deudas del fallecido, el dinero de la cuenta bancaria se entrega a los herederos o beneficiarios, las deudas fiscales con el SAT tienen su propio trámite y, si hay bienes por repartir, la sucesión sin testamento también requiere el acta de defunción.

El beneficio depende del crédito contratado y de que se cumplan las condiciones previstas por cada entidad.