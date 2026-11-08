Hacienda debe respetar los límites legales antes de ejecutar una retención.

Hacienda puede quitarte parte del sueldo en un embargo si tienes deudas pendientes con la Administración, pero no puede retener cualquier cantidad. La ley española establece límites para proteger los ingresos básicos de los trabajadores y garantizar que conserven una parte de su remuneración para cubrir sus necesidades.

En 2026, el salario mínimo interprofesional (SMI) está fijado en 1221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta cantidad es inembargable, de acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Cuando los ingresos superan ese umbral, Hacienda puede aplicar una escala de porcentajes sobre el excedente, que aumenta a medida que crece el salario.

El salario mínimo de 2026 está protegido frente a los embargos de Hacienda

El artículo 607 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, establece que es inembargable el salario, sueldo, pensión o retribución que no supere la cuantía del salario mínimo interprofesional.

Por tanto, durante 2026, los trabajadores que cobren el SMI de 1221 euros al mes en 14 pagas tienen protegido ese importe frente a un embargo salarial. La cuantía equivale a 17.094 euros brutos anuales.

Esta protección también se aplica cuando el trabajador cobra las pagas extraordinarias de forma prorrateada. En ese caso, el límite mensual se calcula sobre el SMI anual dividido entre 12, lo que supone 1424,50 euros al mes.

La normativa también contempla los casos en los que el salario se ingresa en una cuenta bancaria. El artículo 171.3 de la Ley General Tributaria establece límites para evitar que el dinero protegido pierda su condición de inembargable por el hecho de estar depositado en una cuenta.

El salario mínimo interprofesional marca el límite de protección frente a los embargos. Shutterstock

Estos son los porcentajes que Hacienda puede embargar si cobras más del SMI

Cuando el sueldo supera el salario mínimo interprofesional, el artículo 607.2 de la LEC establece una escala progresiva de porcentajes. Esto significa que no se aplica un único porcentaje sobre toda la nómina, sino que cada tramo de ingresos tiene su propio límite.

Porcentajes legales

Primer tramo: el 30% de la cantidad que exceda del SMI, hasta alcanzar el doble de este indicador.

Segundo tramo: el 50% de la cantidad comprendida entre dos y tres veces el SMI.

Tercer tramo: el 60% de la cantidad comprendida entre tres y cuatro veces el SMI.

Cuarto tramo: el 75% de la cantidad comprendida entre cuatro y cinco veces el SMI.

Quinto tramo: el 90% de cualquier cantidad que supere cinco veces el SMI.

Por ejemplo, un trabajador que cobre 2000 euros mensuales en 14 pagas tendrá protegidos los primeros 1221 euros. Sobre los 779 euros restantes se aplicará el primer porcentaje, por lo que Hacienda podrá retener hasta 233,70 euros mensuales.

La escala se aplica de manera acumulativa: cada porcentaje afecta únicamente a la parte del sueldo que corresponde a ese tramo, no al total de la nómina.

Hacienda aplica porcentajes progresivos cuando los ingresos superan el SMI. Shutterstock

Qué ocurre si cobras pagas extras o tienes más de un sueldo

La normativa también contempla situaciones particulares que pueden modificar el cálculo de la cantidad embargable.

En primer lugar, cuando el trabajador recibe una paga extraordinaria junto con su nómina habitual, el límite inembargable equivale al doble del SMI mensual. Por tanto, en 2026, asciende a 2442 euros en el mes en que se cobran ambos conceptos.

Si las pagas extraordinarias están prorrateadas en las doce mensualidades, el límite se calcula sobre el SMI anual dividido entre doce: 1424,50 euros al mes.

Además, cuando una persona recibe más de un sueldo, salario o pensión, el artículo 82.2 del Reglamento General de Recaudación establece que deben acumularse las distintas percepciones para calcular la parte inembargable.

Por último, el artículo 169 de la Ley General Tributaria obliga a respetar el principio de proporcionalidad en los embargos. La Administración debe limitar la retención a la cantidad necesaria para cubrir la deuda pendiente, los intereses, los recargos y las costas del procedimiento.