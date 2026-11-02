Los bancos en México buscan fortalecer la lealtad de sus clientes con recompensas personalizadas, ante la creciente competencia de las alternativas financieras digitales y la necesidad de optimizar sus gastos en puntos, millas y devoluciones de efectivo (cashback).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, la proporción de personas que contrataron una cuenta por internet o mediante una aplicación no bancaria pasó de 2.7% en 2021 a 10.3% en 2024.

Ante este escenario, MUSCLE, empresa especializada en tecnología para programas de lealtad bancaria, propone utilizar los datos de los usuarios para ofrecer incentivos acordes con sus preferencias, en lugar de distribuir beneficios similares entre clientes de un mismo segmento.

“Llevar la lealtad bancaria más allá del promedio significa pasar de grandes segmentos a decisiones pensadas para cada persona”, explicó José Ignacio Cordero, CEO de MUSCLE.

Tecnología para reducir costos

En determinadas implementaciones en América Latina, MUSCLE reportó una reducción de 14% en el costo por punto y una tasa de redención 1.3 veces superior. Los resultados corresponden a experiencias de la compañía y no representan necesariamente el desempeño de toda la industria.

Su tecnología permite analizar estrategias y ajustar las recompensas sin reemplazar los sistemas bancarios existentes. Así, las instituciones pueden identificar qué beneficios generan mayor respuesta y distribuir mejor los recursos destinados a sus programas.

MUSCLE opera con Banamex

La compañía tiene presencia en seis mercados de América Latina y optimiza programas que abarcan a más de 10 millones de clientes. En México, trabaja con Momentos Banamex mediante un esquema que permite ofrecer beneficios diferenciados sin sustituir el ecosistema de redención existente.

“La competencia por el cliente en México es cada vez más intensa, con nuevos jugadores digitales que elevan las expectativas. En este entorno, gana el banco que entiende qué valora cada persona y asigna su inversión en lealtad con precisión”, señaló Cordero.