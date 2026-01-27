En esta noticia Importaciones

La balanza comercial de México del año pasado tuvo su primer superávit desde 2020, al alcanzar un saldo positivo de u$s 770.95 millones, en medio de una política comercial restrictiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye aranceles a distintos productos, y que afectan cada vez a más países que buscan enviar mercancías a la economía más grande del mundo.

Sin embargo, la implementación de aranceles de Washington ha permitido que las exportaciones mexicanas ganen competitividad y tengan mayor espacio en el mercado estadounidense.

Las exportaciones manufactureras crecieron impulsadas por los envíos de productos tecnológicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con el Inegi, las exportaciones de bienes crecieron 17.19% a tasa anual, debido a las exportaciones no petroleras.

En particular, las exportaciones manufactureras muestran el mayor crecimiento, pero con un fuerte contraste por sector.

El envío de productos manufacturados aumentó 20.55%, pero fue gracias a los sectores que no forman parte del sector automotriz, cuya tasa de crecimiento anual fue de 30.05%.

Por su parte, las exportaciones automotrices crecieron a una tasa anual de 0.75% en diciembre, luego de caer durante cinco meses consecutivos.

“Este avance no es suficiente para confirmar un cambio de tendencia o la recuperación de las exportaciones automotrices en los próximos meses, pues durante el 2025 en dos meses (marzo y junio) también se observaron crecimientos aislados”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

“El deterioro de las exportaciones automotrices se debe a los aranceles sectoriales impuestos por Estados Unidos a esta industria. Con lo anterior, estas exportaciones cayeron a tasa anual en 9 de los 12 meses del año”, añadió.

Sin embargo, el promedio de los aranceles cobrados a México por parte de Estados Unidos alcanzó un promedio de 4.58%.

Este bajo arancel permite que las exportaciones mexicanas sigan creciendo, particularmente las de equipo de cómputo, que hasta octubre del año pasado aumentaron 84.39% y cuyo arancel cobrado es solamente del 0.27%.

El contraste se observa en el sector automotriz, que recibe un arancel de 14.97% en el caso de México, lo que afecta el envío de estos productos hacia Estados Unidos.

“De mantenerse condiciones similares que favorezcan a México frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, se espera que en 2026 las exportaciones de México crezcan 4.5% respecto al 2025”, añadió la especialista.

Importaciones

Las importaciones también cerraron el año al alza, con un incremento anual en diciembre de 16.66%, lo que representó el crecimiento más alto desde abril de 2024.

Al interior, las importaciones de bienes de consumo crecieron 25.25% anual, mientras que las importaciones de bienes intermedios crecieron 17.28% y las de bienes de capital registraron una contracción de 0.63%, retrocediendo durante 12 meses consecutivos.