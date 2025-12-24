En el marco de las fiestas decembrinas, el Movimiento Ciudadano presentó ante el Senado de la República un proyecto que propone aumentar de forma gradual el aguinaldo. Se trata de una iniciativa que podría beneficiar a millones de trabajadores mexicanos, particularmente en esta época cuando el gasto suele ser mayor.

La propuesta del partido plantea modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objetivo de que el aguinaldo crezca conforme a la antigüedad laboral. De aprobarse, el esquema actual cambiaría de forma significativa y tendría un impacto positivo para millones de familias en el país.

Conoce los detalles del proyecto de Movimiento Ciudadano y mantente al tanto de las novedades.

¿Podría aumentar el aguinaldo en México?

Movimiento Ciudadano destacó que el aguinaldo es una de las prestaciones más relevantes, ya que representa un ingreso extra con efectos directos en la economía de los hogares. En ese sentido, la iniciativa busca cambiar el esquema de la siguiente manera:

Durante el primer año de trabajo el pago mínimo sea de 15 días de salario

Durante el segundo y tercer año, aumente a 20 días

A partir del sexto año de antigüedad, que alcance los 30 días de salario.

Desde la bancada del partido señalaron que esta prestación económica no solo funciona como un apoyo estacional, sino como un reconocimiento al esfuerzo hecho a lo largo del año y una herramienta para enfrentar gastos clave al cierre de año.

Además, subrayaron que el monto mínimo del aguinaldo se mantuvo sin cambios durante décadas , pese al aumento constante del costo de vida. Por este motivo, consideran necesario actualizarlo para que continúe cumpliendo su función en un entorno económico cada vez más demandante.

¿Quién tiene derecho a recibir aguinaldo en México?

Los trabajadores en México cuentan con el derecho a recibir aguinaldo, tal como lo establece el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. En sus orígenes, esta prestación no era obligatoria, sino una gratificación que algunos empleadores entregaban de manera voluntaria para apoyar a su personal durante las fiestas de fin de año.