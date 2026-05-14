El dólar canadiense cotiza a 12.53 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 14 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.37%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.54 pesos y un mínimo de 12.53 pesos. La cotización del Dólar canadiense mostró una caída semanal de -0,92% y una variación anual de -8,49%, señalando una tendencia claramente bajista. En los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista, con una racha de caídas a mitad de periodo, breves repuntes y un tramo final alternante que sugiere volatilidad. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 3.61%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.64%. Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con la semana anterior, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda. La continuidad de este aumento en los días previos sugiere una tendencia favorable para el Dólar canadiense. Este crecimiento puede estar impulsado por factores económicos favorables o cambios en el mercado que aumentan la confianza en la moneda. Sin embargo, es esencial monitorear esta tendencia para entender su sostenibilidad en el futuro. para finalizar, realiza el cambio solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica su registro, lleva identificación vigente, compara el tipo de cambio y todas las comisiones antes de entregar efectivo y pide el monto neto a recibir por escrito. Consulta el tipo de cambio referencial de Banxico para tener una base, desconfía de tasas “demasiado buenas” o de operadores que presionan y evita cambiar en la calle o con intermediarios. para finalizar, prioriza operaciones en sucursales concurridas o cajeros ubicados dentro de bancos, de día y rechaza la conversión dinámica de divisa si te la ofrecen en terminales o cajeros. Cuenta el dinero en ventanilla de forma discreta, verifica los elementos de seguridad de los billetes, guarda el comprobante, divide el efectivo en distintos lugares y no exhibas grandes sumas al salir. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.