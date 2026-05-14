El euro presenta una cotización de 20.11 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 14 de mayo de 2026, cifras que muestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.53%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.13 pesos y un mínimo de 20.13 pesos. En la última semana, el Euro retrocedió -0.85% y en el último año acumuló una caída de -7.84%, señalando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró una clara tendencia bajista: 7 descensos y 3 avances, con repuntes puntuales y un cierre débil que refleja predominio vendedor. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.09%, muestra un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.17%. La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, ya que el dato -1 refleja un incremento constante. Esta subida puede ser interpretada como un signo de mayor confianza en la economía, lo que a su vez podría atraer más inversiones. Además, la estabilidad del Euro en comparación con otras divisas sugiere un fortalecimiento en el mercado. Esta tendencia ascendente podría verse impulsada por factores económicos externos que favorecen su valorización. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.