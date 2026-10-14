SAT ofrece descuentos de hasta 100% en multas y recargos con el Programa de Regularización Fiscal 2026.

Antes de que termine 2026, las personas físicas y morales con adeudos fiscales pueden aprovechar las facilidades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para regularizar su situación mediante el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite obtener como beneficios una reducción de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El plazo general para presentar la solicitud concluye el próximo 31 de octubre. Sin embargo, quienes deseen acceder a la modalidad de pago en dos parcialidades deberán realizar el trámite a más tardar el 15 de octubre. Por este motivo, las autoridades llaman a las personas y empresas a presentar su solicitud durante este último día para aprovechar el beneficio.

El esquema contempla descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. Shutterstock

¿Quiénes pueden acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026?

El programa del SAT está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados por la autoridad.

Entre ellos se encuentran:

Personas físicas o morales con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias que no hayan sido determinadas por la autoridad fiscal

Quienes estén sujetos a facultades de comprobación

Quienes tengan créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)

¿Qué adeudos se pueden regularizar?

El esquema contempla adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y años anteriores, siempre que hayan sido determinados por el organsismo o la ANAM y cumplan con los requisitos del programa.

Los conceptos que pueden incluirse son:

Contribuciones propias Retenidas o trasladadas Aprovechamientos y cuotas compensatorias Recargos Gastos de ejecución correspondientes

También pueden considerarse multas relacionadas con infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, así como sanciones por incumplir obligaciones fiscales distintas al pago y multas que contemplen agravantes.

La reducción de hasta 100% se aplica conforme a las condiciones y los conceptos previstos en el programa, por lo que es necesario revisar la situación particular de cada contribuyente antes de iniciar el procedimiento.

¿Cómo solicitar el beneficio del SAT?

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de manera presencial en las oficinas del SAT o realizar el trámite a través de internet.

Para hacerlo en línea, deben ingresar al sitio web oficial del organismo, acceder a la sección Mi Portal y enviar un escrito libre con la solicitud correspondiente. Para ingresar, se requiere el RFC y la contraseña del contribuyente.

Una vez enviado el trámite, será necesario esperar la respuesta de la autoridad y, si la solicitud procede, efectuar el pago dentro de los plazos y bajo las condiciones que se indiquen.

El Programa de Regularización Fiscal 2026 representa una alternativa para que las personas físicas y morales que cumplen con los criterios establecidos puedan atender sus adeudos y reducir determinadas cargas fiscales .

Debido a que existen fechas límite distintas según la modalidad de pago, es importante presentar la solicitud con anticipación y verificar los requisitos aplicables.