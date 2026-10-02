Viajar solo en el coche puede significar en multas de hasta 30.000, según un proyecto de la DGT. (Fuente: Shutterstock)

Desde el 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) impulsa como un estímulo que disminuye hasta 100% el monto de las multas, los recargos y los gastos de ejecución, el Programa de Regularización Fiscal 2026 que permite reducir multas, recargos y gastos de ejecución de adeudos de 2024 o anteriores.

El objetivo es facilitar el pago de los adeudos y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de personas físicas y de micro, pequeñas y medianas empresas.

El beneficio aplica a adeudos de ejercicios 2024 o anteriores determinados por el SAT y por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Cómo acceder al Programa de Regulación Fiscal

Para acceder a él, el contribuyente debe pagar las contribuciones y aprovechamientos a su cargo, ya que el programa reduce las sanciones accesorias, no el impuesto omitido.

El programa comprende:

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos o cuotas compensatorias.

Multas por infracciones señaladas en las leyes fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

El estímulo será de 100% en el caso de las multas, siempre que se determinen en conjunto con contribuciones federales, aprovechamientos o cuotas compensatorias omitidas.

Será de 90% cuando se trate de créditos fiscales firmes constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago, siempre que se cumpla con la obligación omitida que originó la sanción.

Quiénes podrán solicitarlo

Pueden solicitarlo personas físicas y morales con ingresos totales de hasta 300 millones de pesos en 2024 que tengan contribuciones a su cargo no determinadas por la autoridad o cuotas compensatorias omitidas, que estén sujetas a facultades de comprobación, o que tengan créditos fiscales firmes determinados por la autoridad federal.

El SAT recordó la vigencia del Programa de Regulación Fiscal 2026 para adeudos de ejercicios 2024 o anteriores. SAT

Cuáles son los requisitos y condiciones

Entre los requisitos, el contribuyente no debe haber recibido condonaciones bajo los programas masivos a los que se refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019. Tampoco debe haber sido beneficiado por el estímulo del Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

Además, no puede haber sido condenado por delitos fiscales mediante sentencia firme, ni figurar en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del Código Fiscal de la Federación. Quedan excluidos quienes se ubiquen en el artículo 79, fracciones XXII, XXIII y XXIV, de la Ley del ISR, y los entes ejecutores de gasto.

El pago debe realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega del formulario por parte de la autoridad. Si se opta por parcialidades, todos los formatos deben pagarse a más tardar en sus fechas de vencimiento.

Al presentar la solicitud se suspende el procedimiento administrativo de ejecución, sin obligación de garantizar el interés fiscal. La solicitud no constituye instancia y la respuesta de la autoridad no puede impugnarse.

El beneficio no se considera ingreso acumulable para el ISR y no genera devolución, deducción, compensación ni saldo a favor. Las contribuciones actualizadas no pueden pagarse en especie ni por compensación.