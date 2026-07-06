El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementa en México un programa de regularización fiscal que ofrece a personas físicas y morales la posibilidad de liquidar adeudos generados en años anteriores con importantes descuentos. Dependiendo del tipo de deuda, los contribuyentes podrán obtener la eliminación total o parcial de multas, recargos y otros cargos adicionales.

El esquema entró en vigor el 1 de enero de 2026 y contempla diferentes fechas límite para acceder al beneficio, según la situación fiscal de cada contribuyente. Quienes no realicen el trámite dentro de los plazos establecidos perderán la oportunidad de obtener los descuentos y deberán cubrir la totalidad del adeudo.

Oficial y confirmado | Contribuyentes se despiden de las deudas fiscales y el SAT elimina hasta el 100% de las multas en estos casos

Conoce los detalles del programa fiscal y aprovecha los beneficios. Ten en cuenta los requisitos impuestos a nivel nacional.

¿Qué descuentos ofrece el SAT?

El programa aplica a créditos fiscales correspondientes al ejercicio 2024 y anteriores, ya sean determinados por el propio SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

También incluye sanciones derivadas de infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior, incluso aquellas que contemplan agravantes.

De acuerdo con las reglas del programa, existen dos tipos de beneficios:

Reducción del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución cuando el crédito fiscal deriva de contribuciones federales omitidas, impuestos retenidos o trasladados, aprovechamientos o cuotas compensatorias. En estos casos, el contribuyente únicamente paga el impuesto principal.

Reducción del 90% cuando el adeudo corresponde únicamente a multas por incumplimientos distintos al pago de impuestos, como la omisión de declaraciones informativas. Para acceder a este beneficio, primero deberá cumplirse con la obligación que originó la sanción.

¿Cómo acceder a los descuentos del SAT?

El SAT estableció distintos mecanismos para que los contribuyentes puedan solicitar el estímulo, dependiendo del estado en que se encuentre su adeudo.

Quienes identifiquen omisiones antes de que la autoridad inicie una revisión deberán:

Presentar la declaración correspondiente a través del sitio web oficial del organismo Seleccionar la opción “Estímulo de regularización fiscal” Efectuar el pago en una sola exhibición antes del 31 de diciembre de 2026

Las personas o empresas sujetas a facultades de comprobación también obtienen el beneficio si deciden autocorregirse y liquidar el adeudo dentro del plazo establecido, siempre antes de que concluya la auditoría y, como fecha máxima, el último día de 2026.

Quienes ya tengan un crédito fiscal firme, incluso si lo impugnaron anteriormente, deberán ingresar a Mi Portal, elegir la opción “ESTÍMULO FISCAL LIF 2026” y presentar su solicitud antes del 31 de octubre de 2026.

Si el adeudo se encuentra en litigio, será necesario anexar el documento que acredite el desistimiento del recurso legal correspondiente.

En estos casos, el organismo permite cubrir el monto hasta en seis parcialidades, siempre que el último pago se realice antes del 30 de noviembre de 2026.

¿Qué contribuyentes pueden acceder a los beneficios del SAT?

El programa está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos acumulables durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos.

No podrán acceder al programa quienes:

Obtuvieron condonaciones mediante programas generales derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2019 .

Fueron beneficiarios del estímulo previsto en el Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025 .

Tengan una sentencia firme por delitos fiscales.

Formen parte de instituciones u organismos que ejercen gasto federal conforme al artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las autoridades advierten que, cuando una persona solicita el beneficio respecto de un crédito fiscal firme, reconoce expresamente la existencia del adeudo. En consecuencia, si posteriormente decide impugnarlo nuevamente, perderá automáticamente los beneficios otorgados por el programa de regularización fiscal.