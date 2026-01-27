El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha dejado clara su postura sobre prácticas fiscales que no cuentan con su respaldo . Una conducta observada en comercios, empresas y relaciones laborales constituye una infracción que puede generar consecuencias económicas significativas para quienes la cometan.

La advertencia del órgano recaudador se dirige a emisores de facturas que solicitan un documento con información sensible y personal de los contribuyentes. El SAT enfatizó que el uso de este documento tiene límites definidos y que forzar su entrega puede resultar en sanciones económicas elevadas.

El SAT alertó por multas por exigir la Constancia de Situación Fiscal para emitir CFDI

El organismo explicó que la Constancia de Situación Fiscal, uno de los documentos más relevantes para contribuyentes, no es un requisito obligatorio para emitir una factura electrónica o CFDI. Cuando un emisor condiciona la facturación a la entrega de este documento, incurre en una infracción fiscal establecida en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación.

De cuánto son las multas

La sanción por esta práctica resulta considerable. La multa establecida oscila entre 21,420 pesos y 122,440 pesos, según la gravedad del caso particular. Esta medida busca proteger la información personal de los contribuyentes y evitar prácticas indebidas en la emisión de comprobantes fiscales.

Cuáles son los requisitos reales para facturar

Para emitir facturas correctamente, el emisor únicamente necesita datos básicos obtenibles mediante la cédula de datos fiscales:

RFC

nombre o razón social

código postal

régimen fiscal.

Estos elementos son suficientes para cumplir con las obligaciones de facturación sin solicitar documentación adicional.

Los habitantes que busquen obtener la Constancia de Situación Fiscal deberán presentar un documento.

El SAT también aclaró que los empleadores no deben solicitar la Constancia de Situación Fiscal a trabajadores para el timbrado de nómina. Los datos necesarios pueden obtenerse mediante un caso de aclaración, conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Qué es la Constancia de Situación Fiscal

La Constancia contiene información relevante únicamente para el contribuyente, como actividades económicas, obligaciones y domicilio fiscal. Además, no tiene vigencia y solo se actualiza con cambios en el RFC, por lo que no requiere solicitudes periódicas. El documento está disponible en el portal del SAT con contraseña o e.firma, mediante SAT Móvil, SAT ID, Oficina Virtual o en oficinas del organismo.