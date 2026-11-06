Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo plazo de Inmuebles Carso a “AAA”, respaldado en la relación con las subsidiarias de Grupo Carso

Inmuebles Carso, la compañía inmobiliaria de Carlos Slim, encuentra en empresas de su propio conglomerado una fuente de estabilidad para sus ingresos. Subsidiarias de Grupo Carso, entre ellas Grupo Sanborns, Sears México y Condumex, aportaron 35% de los ingresos por arrendamiento del segmento comercial, un factor que fortalece la previsibilidad de sus flujos financieros.

De acuerdo con un análisis de Fitch Ratings, que ratificó las calificaciones de largo plazo de Inmuebles Carso a “AAA”, esta relación entre las empresas respaldan el perfil crediticio de la empresa del magnate mexicano.

La calificadora destacó que los contratos de arrendamiento de largo plazo, junto con la participación de partes relacionadas como inquilinos, contribuyen a la estabilidad y consistencia de los ingresos de la inmobiliaria.

Al cierre de septiembre de 2026, alrededor de 93% de los ingresos totales de Inmuebles Carso durante los últimos 12 meses provino del arrendamiento de propiedades, frente a una proporción histórica cercana a 85%.

La fortaleza de estos ingresos se presentó también en los indicadores de endeudamiento. Fitch estima que la relación de deuda total a EBITDA de la compañía se mantendrá por debajo de una vez en el mediano plazo, incluso durante los periodos de mayor inversión.

Sanborns, Sears y Condumex respaldan los ingresos inmobiliarios

De acuerdo con el análisis de Fitch Ratings, el respaldo en los ingresos de las subsidiarias como Grupo Sanborns, Sears México y Condumex permite a Inmuebles Carso contar con un respaldo debido a la exposición del sector a los cliclos económicos, donde los niveles de ocupación y la capacidad de los inquilinos para cumplir con sus obligaciones pueden incidir en el desempeño financiero de las inmobiliarias.

Al cierre de septiembre de 2026, Inmuebles Carso contaba con un área bruta rentable (ABR) cercana a 3.1 millones de metros cuadrados -cifra por encima de Fibra Danhos y por debajo de Fibra Uno-, distribuida entre centros comerciales (54%), centros educativos (19%), oficinas (13%), centros de salud (6%) y otros inmuebles (8%).

Su tasa de ocupación consolidada superaba 95%. Fitch estima que los ingresos por arrendamiento crecerán alrededor de 5%, impulsados por contratos indexados a la inflación, el desarrollo de nuevas propiedades y la ampliación de las existentes.

Inmuebles Carso financiará su expansión con recursos propios

El análisis de la calificadora explica que la capacidad de generación de ingresos será relevante para respaldar el programa de inversiones de la inmobiliaria, que contempla proyectos como Plaza Carso III, los hospitales de León y Tijuana, así como ampliaciones en distintas propiedades.

Fitch estima que la intensidad de capital, medida como la relación entre Capex e ingresos, promediará alrededor de 75% durante el horizonte de proyección, por encima de sus niveles históricos.

Pese a estos requerimientos, la agencia espera que Inmuebles Carso financie principalmente sus proyectos con el flujo generado por sus operaciones, recursos disponibles en caja y una inyección de capital de los accionistas, sin necesidad de contratar financiamiento bancario adicional.

El esfuerzo de inversión presionará temporalmente el flujo de fondos libre, que Fitch prevé permanezca negativo durante 2026 y 2027. No obstante, los recursos aportados por los accionistas contribuirán a preservar la flexibilidad financiera de la compañía.

La calificadora también identificó riesgos asociados con los ingresos por venta de inmuebles, una actividad más volátil y menos rentable que el arrendamiento. Al cierre de septiembre de 2026, estas operaciones representaron 7% de los ingresos totales de los últimos 12 meses, frente a 10% en 2025.