Carlos Slim participó con la conferencia Retos y Liderazgo, en el 1er. Congreso Internacional de Exalumnos Miraflores el 12 de febrero de 2011.

Carlos Slim compartió una reflexión sobre el significado del trabajo y su relación con el bienestar emocional durante la conferencia Retos y Liderazgo, realizada el 12 de febrero de 2011, en el marco del Primer Congreso Internacional de Exalumnos Miraflores, en la Ciudad de México.

En aquella participación, el empresario abordó cuestiones relacionadas con el liderazgo, la educación, los valores y la manera de entender el éxito.

Entre sus reflexiones, destacó una frase de su Carta a los Jóvenes, escrita en 1994, que vinculó el trabajo con la responsabilidad personal y social, pero también con una necesidad emocional.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre el trabajo bien hecho?

Durante la conferencia, se leyó su Carta a los Jóvenes, escrita en 1994, que incluye la frase: “El trabajo bien hecho no es sólo una responsabilidad consigo mismos y con la sociedad, es también una necesidad emocional”.

La reflexión formó parte de un mensaje más amplio sobre la importancia de construir una vida equilibrada, en la que el éxito no dependa exclusivamente del reconocimiento profesional, económico o social.

En el mismo documento, el empresario sostuvo que “el éxito no es hacer bien o muy bien las cosas y tener el reconocimiento de los demás. No es una opinión exterior, es un estado interior”.

En el marco del Primer Congreso Internacional de Exalumnos Miraflores, Carlos Slim destacó una frase de su Carta a los Jóvenes, escrita en 1994. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

¿Qué otras recomendaciones compartió Carlos Slim?

En su Carta a los Jóvenes, el empresario también planteó algunas ideas sobre cómo afrontar la vida y las responsabilidades cotidianas. Entre ellas, destacó:

Vivir sin miedos y sin culpas , porque consideraba que pueden dificultar las acciones y afectar el presente.

Aprender de los errores , aceptarlos, corregirlos y evitar obsesionarse con ellos.

Mantener valores como el amor, la amistad, la lealtad y la responsabilidad , sin permitir que las emociones negativas dominen el ánimo.

Disfrutar de la familia, los amigos y la naturaleza, elementos que identificó como fundamentales para la vida.

La conferencia Retos y Liderazgo quedó publicada en el sitio web de Carlos Slim, junto con la transcripción de su participación y la Carta a los Jóvenes que compartió con los asistentes.

Carlos Slim, el empresario más rico de México y América Latina

Carlos Slim Helú se mantiene como el hombre más rico de México, de acuerdo con el ranking de multimillonarios de Forbes 2026.

La publicación estimó que su fortuna y la de su familia alcanzaron los 125,000 millones de dólares, cifra que lo posicionó también como el empresario más acaudalado de América Latina.

Además, el listado de Los 100 empresarios más importantes de México 2026, elaborado por Expansión, lo ubicó nuevamente en el primer lugar.