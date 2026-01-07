En esta noticia ¿Qué problemas vienen para los precios?

La confianza del consumidor tuvo una caída general de 2.4 puntos al cierre del año anterior, pues el indicador se ubicó en 44.7 unidades y se mantuvo por debajo de los 50 enteros, lo que apunta a una baja en la certidumbre que tienen los mexicanos para consumir.

SumUp/Unsplash

Dentro del indicador que realiza el Inegi, uno de los factores peor evaluados es el del futuro de los precios para los próximos 12 meses, es decir, la inflación.

A la pregunta: Comparando con el año anterior, ¿cómo cree que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses?, el indicador presentó una contracción anual de 1.6 puntos, para ubicarse en 15.8 enteros y ser el segundo peor índice que integra la confianza del consumidor.

La caída en este apartado ocurre pese a los fuertes incrementos que ha recibido el Salario Mínimo General en los últimos años, a lo que se suma la entrega de diversos programas sociales que apoyan a estudiantes de nivel básico, madres solteras, adultos mayores o personas con discapacidad.

Para este año, el Congreso de la Unión aprobó un incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las bebidas con alto contenido de azúcar, como refrescos o jugos envasados, a lo que se sumó que por primera vez en la historia se aplicará una cuota menor (MXN $1.5 por litro) a las bebidas light o cero, es decir, con bajo contenido de azúcar y a algunos sueros que no cumplen con las características exigidas por la Organización Mundial de la Salud.

La Secretaría de Hacienda además aumentó el IEPS a los cigarros, que pasó de una cuota de 160% a 200%, a lo que se suma un impuesto por cigarro de MXN $0.85.

También el año pasado, el Congreso de la Unión aprobó el incremento a los aranceles a más de mil productos provenientes principalmente de China y Vietnam con el propósito de proteger 350 mil empleos mexicanos, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario reconoció que los aranceles sí tendrán un efecto inflacionario en México, pero que se limitará a 0.2 puntos porcentuales.

La suma de estos cambios en la política fiscal mexicana causará que la inflación pase de un estimado de 3.9% en diciembre del año pasado, hasta 4.5% en los primeros tres meses de 2026, de acuerdo con cálculos de Banamex.