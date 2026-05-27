El Gobierno de Sheinbaum impuso nuevas reglas al uso de plataformas digitales de compra. Foto: Pexels.

El 71% de los consumidores mexicanos dejó pasar alguna compra durante temporadas de descuentos anteriores por no contar con una forma de pago adecuada en ese momento, reveló un reporte de Kueski, en un contexto donde el comercio electrónico mantuvo su crecimiento pese a la desaceleración económica.

De acuerdo con el estudio “México 2026: el verano donde se cruzan el consumo y el deporte”, las principales razones por las que los usuarios abandonaron compras fueron no tener dinero disponible, no encontrar opciones de pago flexibles o no contar con acceso a crédito.

El documento destacó que el principal freno del consumo digital ya no es la falta de interés por comprar, sino la imposibilidad de adaptar los pagos al flujo financiero de los hogares mexicanos.

“La quincena organiza el ritmo financiero de millones de hogares. En ese contexto, los pagos flexibles dejan de ser una alternativa y se convierten en una forma natural de consumir”, indicó el reporte.

Consumidores quieren comprar, pero con más flexibilidad

El análisis señaló que, pese al entorno económico adverso, el apetito de consumo se mantuvo fuerte. 7 de cada 10 usuarios de Kueski Pay planeaban realizar compras durante la próxima temporada de descuentos y casi la mitad esperaba gastar más de MXN$ 3,000.

Sin embargo, el estudio advirtió que los consumidores llegaron a 2026 con menor liquidez disponible debido a la moderación del empleo formal, la caída de remesas y la inflación en alimentos.

En ese contexto, el modelo “compra ahora y paga después” (BNPL, por sus siglas en inglés) ganó terreno en México.

El reporte estimó que este mercado alcanzó un valor de u$s 6,090 millones en el país, con un crecimiento anual de 33.5%, superior al promedio regional.

Además, 56% de los usuarios encuestados afirmó que lo que más valoraba de Kueski Pay era la posibilidad de pagar en quincenas, mientras que 67% de quienes utilizan este método sí tienen tarjeta de crédito, pero prefieren esquemas de pago más controlados y flexibles.

E-commerce mantiene crecimiento pese a desaceleración

El reporte indicó que el comercio electrónico mexicano alcanzó un valor de MXN$ 941,000 millones en 2025 y sumó 77 millones de compradores digitales, pese a que la economía mexicana registró una contracción trimestral de 0.6% en el primer trimestre de 2026.

Kueski explicó que el consumidor mexicano se volvió más estratégico, ya que compara precios, planea sus compras y busca métodos de pago que le permitan mantener control sobre sus finanzas sin comprometer su liquidez.