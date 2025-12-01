El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ahora puede cancelar de manera automática el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas fallecidas, sin necesidad de que los familiares o representantes legales presenten avisos. El objetivo es agilizar trámites posteriores al fallecimiento y mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

Esta medida quedó establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, publicada en octubre de este año en el Diario Oficial de la Federación. A través de la nueva regla, denominada “Cancelación en el RFC por defunción”, la autoridad fiscal podrá dar de baja registros una vez que se confirme oficialmente el deceso.

El SAT anuncia cancelación automática del RFC de los contribuyentes fallecidos en México

Conoce los detalles del nuevo reglamento del SAT y verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ten en cuenta los cambios en el RFC.

¿Por qué suspenden el RFC?

La cancelación se enfocará en contribuyentes catalogados como de bajo riesgo fiscal, es decir, aquellos que no tengan obligaciones activas o estén inscritos en regímenes con poca complejidad tributaria.

Entre los perfiles incluidos se encuentran personas incluidas en:

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en sus versiones transitorias

Quienes únicamente obtenían ingresos por intereses o dividendos

El SAT basará esta acción en los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 29 y 30 de su Reglamento.

También procederá cuando el contribuyente hubiese suspendido previamente actividades ante el SAT, sin importar el régimen de tributación.

¿Cómo saber si un RFC no está cancelado?

El RFC no podrá ser cancelado de manera automática si existen adeudos, auditorías en curso o procesos de verificación activos. Esta restricción garantiza que no se afecten procedimientos pendientes o responsabilidades fiscales que aún deban resolverse.

Si la cancelación se realiza por error, los familiares podrán solicitar la reactivación del registro mediante un trámite de aclaración y la presentación de documentos que comprueben la situación real .

¿Cuáles son los beneficios de la cancelación automática del RFC?

Con esta medida, el organismo fiscal continúa avanzando en la automatización de trámites . Hasta ahora, la baja del RFC requería una gestión formal por parte de los familiares, lo cual implicaba tiempo y múltiples visitas a oficinas.

La nueva regla permitirá realizar la cancelación digital y solo cuando no existan obligaciones pendientes. Esto aligera la carga administrativa para los herederos y disminuyendo riesgos de uso indebido de identidad.

La implementación será gradual y dependerá de la integración de sistemas con los registros civiles, lo que permitirá verificar defunciones de forma automática, sin la necesidad de entregar documentos físicos.