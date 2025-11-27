En los próximos meses, el proyecto avanzará hacia la fase de pruebas operativas, tras reportar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) un progreso del 98% a mediados de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la fecha de inauguración de El Insurgente, el tren que unirá Observatorio con Zinacantepec, en Toluca, tras 14 años de construcción. De acuerdo con lo anunciado, el servicio comenzará a operar en diciembre de este año o, como máximo, en enero de 2026.

Fuente: narrativas-spin-mx

“Se realizan alrededor de un mes de pruebas electromecánicas y de funcionamiento antes de ponerlo en marcha”, sostuvo la mandataria en conferencia de prensa, asegurando que la obra civil ya está terminada.

Estaciones del Tren Insurgente en operación hoy

El Tren Insurgente comenzará a operar entre Zinacantepec y Santa Fe a partir de mediados de 2025, con un horario de funcionamiento de 6:00 a 21:15.

A continuación, se presenta el listado completo de las estaciones que actualmente prestan servicio de transporte en México.

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

¿Cuáles son las formas de pago para el boleto del Tren Insurgente?

El recorrido tiene una duración de 37 minutos y el acceso al tren se realiza a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada. Cada convoy puede transportar hasta 719 pasajeros, de los cuales 326 disponen de asiento, además de contar con dos espacios adaptados para sillas de ruedas.

Novedades en el servicio del Tren Insurgente

De acuerdo con información oficial, las estaciones estarán equipadas con:

Escaleras eléctricas

Pantallas informativas

Sistemas de audio

Ventilación natural

Accesibilidad para personas con discapacidad mediante rampas, elevadores y áreas reservadas

El sistema está diseñado para transportar hasta 230,000 pasajeros diarios, conectando la Zona Metropolitana de Toluca con la Ciudad de México.

La flota, formada por ocho trenes, alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y recorrerá 58 kilómetros de vía doble electrificada, de los cuales el 86% transcurrirá por viaducto elevado.