México cambia el servicio militar obligatorio y ahora habrá otras disposiciones para defender el país

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que a partir de 2026 se aplicarán nuevas disposiciones en el Servicio Militar Nacional (SMN), destacando nuevamente el carácter obligatorio del servicio para quienes cumplan con los requisitos. Por el momento, los hombres deben cumplir con el sistema, ya sea por nacimiento o naturalización.

Para las mujeres, desde 2020, la participación es voluntaria. No obstante, las reglas del SMN serán otras a partir del año próximo, por lo que se sugiere prestar atención al comunicado oficial de las autoridades.

La Sedena advierte que todos los ciudadanos aptos deberán prestar servicio en el Ejército o la Armada, en funciones acordes con sus capacidades.

¿Cómo es el nuevo servicio militar?

La Sedena informó que una de las principales modificaciones será la duración de la etapa de adiestramiento, que ahora se organizará de la siguiente manera:

Fases del proceso

Alistamiento Sorteo Reclutamiento Adiestramiento Liberación

A partir de 2026, quienes obtengan bola blanca o azul en el sorteo (hombres y mujeres voluntarias) deberán cumplir 13 sesiones de adiestramiento en sábado, de 8 a 13. Habrá dos periodos disponibles:

Primer escalón: 14 de febrero al 9 de mayo de 2026

Segundo escalón: 1 de agosto al 24 de octubre de 2026

Esta reducción implica pasar de 44 a 13 sesiones, y de tres meses continuos a dos posibles ventanas para cumplir el programa.

Los participantes deberán presentarse en los Centros de Adiestramiento del Ejército, Armada o Fuerza Aérea durante los sábados de enero de 2026 para su inscripción formal. Cada módulo completado otorgará una constancia y, al terminar el año, se emitirá la liberación del servicio.

¿Qué significan los colores en el servicio militar?

El resultado del sorteo indica la manera de cumplir el servicio militar:

Bola blanca o azul: encuadrados, asistencia obligatoria

Bola negra: a disponibilidad, sin necesidad de acudir cada sábado

Remisos: personas que no realizaron el trámite a los 18 años

Detalles sobre el Servicio Militar en México

El Servicio Militar Nacional fue establecido en 1940 en el artículo 5 constitucional. Su propósito no es formar soldados de carrera, sino fomentar responsabilidad social, disciplina, valores, respeto a los derechos humanos, equidad de género y otras competencias cívicas .

Desde el año próximo, el cumplimiento se ajustará a un total de 13 sábados consecutivos, lo que representa un periodo aproximado de tres meses. Este esquema se organizará en dos etapas durante el año y aplicará para los hombres y mujeres que se inscriban de manera voluntaria y resulten seleccionados con “bola blanca” o “bola azul” en el sorteo.