El Gobierno advierte la posibilidad de otorgar feriados durante los partidos del Mundial 2026

México tendrá un papel protagonista en el Mundial 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Con la expectativa que genera este evento, las autoridades de las ciudades sede ya evalúan la posibilidad de otorgar días libres durante los partidos que se disputen en territorio nacional.

La inauguración está programada para el 11 de junio de 2026 y se llevará a cabo en México. A lo largo del torneo, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León serán escenario de varios encuentros oficiales.

México debate el otorgamiento de día libre durante los partidos del Mundial 2026

Conoce los detalles de esta propuesta y prepárate para disfrutar de los posibles feriados para ver el Mundial. Ten en cuenta el comunicado oficial del gobierno capitalino.

¿Habrá feriados por los partidos del Mundial en México?

A fines de noviembre, los gobernadores de las tres entidades aclararon cómo se están organizando frente al evento deportivo.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, comentó que se trabaja en un acuerdo con la federación, instituciones educativas y empresas para que los trabajadores puedan disfrutar de la inauguración: “Ese día todo el mundo quiere ver el inicio del Mundial… queremos que sea un día libre” .

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus explicó que se contempla decretar inhábiles los días en que haya partidos , aunque la decisión final se tomará una vez que se definan los horarios tras el sorteo del 5 de diciembre en Washington. La intención, dijo, es coincidir con lo anunciado por la Ciudad de México.

Por su parte, Samuel García, gobernador de Nuevo León, señaló que el calendario les favorece, ya que los primeros dos encuentros caerán en fin de semana.

El partido del miércoles sería declarado como día inhábil en escuelas, y se analiza que en el sector privado se opte por home office o medio día, dado que el juego será por la tarde. Además, destacó que el cuarto partido coincidirá con el periodo vacacional.

¿Cómo es el formato para el Mundial 2026?

Con la incorporación de 48 selecciones, el formato del Mundial se transformará por completo. Ahora se organizará en 12 grupos con cuatro equipos cada uno. De cada grupo avanzarán los dos primeros y también los ocho mejores terceros lugares, lo que dará paso a una fase eliminatoria con 32 clasificados, una estructura nueva en esta competencia.

Este modelo busca dejar atrás los escenarios de resultados “a modo” en la última jornada de la fase de grupos, una preocupación histórica para la FIFA. Al ampliar las plazas para la siguiente ronda, cada enfrentamiento se vuelve más decisivo y la lucha por seguir en competencia se intensifica, ofreciendo a más naciones la oportunidad de prolongar su participación.