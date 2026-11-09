Ricardo Salinas, empresario mexicano, planteó sus propuestas personales para México durante una entrevista con Adela Micha. Imagen de archivo.

Ricardo Salinas explicó cuáles serían algunas de sus propuestas personales para México si algún día llegara a la Presidencia. Durante una entrevista con la periodista Adela Micha para La Saga, el empresario planteó reducir el tamaño del Gobierno, despedir a millones de empleados públicos y bajar la carga impositiva.

Las declaraciones, al menos por el momento, no forman parte de un programa de Gobierno aprobado ni de una propuesta oficial de una candidatura. Se trata de las ideas que Salinas presentó durante la entrevista al explicar qué medidas aplicaría si alcanzara la Presidencia de México.

Ricardo Salinas propone despedir a seis millones de burócratas

Salinas sostuvo que una de sus prioridades sería reducir el gasto público mediante un fuerte recorte de la burocracia. En ese contexto afirmó, textualmente, durante la entrevista con La Saga: “Hay que correr a seis millones de huevones que están ahí estorbando”.

El empresario presentó esa medida como parte de su propia visión sobre el funcionamiento del Estado y vinculó el recorte de empleados públicos con una reducción del gasto.

Estamos en un momento donde el @GobiernoMX ya se puso tristemente del lado de los criminales, están haciendo todo lo posible por defender a sus #NarcoPolíticos y no entregar a a la justicia del @dojphofficial a @rochamoya_ y a @InzunzaCazarez… ¿ustedes de qué lado van a ponerse? https://t.co/ckR2jYi7lq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 1, 2026

¿Qué propone Ricardo Salinas para los impuestos?

Otra de sus propuestas personales es reducir de forma importante la carga tributaria. Para explicar su idea, utilizó un ejemplo concreto durante la entrevista: “El que gana 10,000, que se lleve 9,000. En lugar de pagar 40%, paga 10%”.

Con ese planteamiento, Salinas defendió que una persona que gana 10,000 pesos conserve 9,000 después de impuestos. La propuesta fue presentada como una reforma fiscal que reduciría de 40% a 10% lo que se paga y que, según lo planteado, sería la solución a los problemas económicos de millones de mexicanos.

¿Ricardo Salinas quiere ser presidente de México?

Las declaraciones se produjeron en el contexto de sus manifestaciones sobre una posible candidatura presidencial. Salinas ha hablado públicamente de esa posibilidad, pero estas propuestas corresponden a sus posiciones personales y no constituyen por sí mismas un programa electoral formal.

En enero de 2026, el empresario declaró que estaría dispuesto a buscar la Presidencia si no encontraba otra alternativa para impulsar sus ideas, según Expansión. Meses después, volvió a explicar públicamente qué medidas aplicaría en caso de llegar al cargo.