La tensión en el proceso contra Nicolás Petro Burgos subió de nivel este lunes luego de que la Fiscalía General de la Nación solicitara formalmente su arresto por presunto desacato a una orden judicial. La petición, presentada en audiencia, también incluye a su abogado defensor y abre un nuevo frente en uno de los casos más sensibles del país. La solicitud del ente acusador se basa en un supuesto incumplimiento de una orden clara del juzgado: asistir de manera presencial a las audiencias del proceso. Según la Fiscalía, tanto Nicolás Petro como su defensa optaron por conectarse de forma virtual, pese a que el juez había establecido la obligatoriedad de la presencia física en Barranquilla. Durante la diligencia, la fiscal del caso aseguró que esta conducta constituye un posible desacato, lo que habilita la imposición de sanciones como el arresto. En concreto, se pidió una medida de hasta cinco días de privación de la libertad como correctivo. Uno de los puntos más delicados expuestos en audiencia tiene que ver con los argumentos de Petro para no asistir presencialmente. El procesado habría alegado dificultades de desplazamiento; sin embargo, la Fiscalía aseguró contar con información que lo ubicaría en ciudades como Cartagena y Santa Marta en las mismas fechas de las audiencias. Incluso, el ente acusador indicó que existen registros que lo situarían en zonas cercanas a Barranquilla, lo que debilitaría la justificación presentada ante el juez y reforzaría la hipótesis de un incumplimiento deliberado. El juez del caso anunció que abrirá un incidente para analizar la solicitud de la Fiscalía. Esto significa que evaluará las pruebas y argumentos antes de definir si impone la medida de arresto o exonera al hijo del presidente. La decisión no será inmediata, ya que el despacho cuenta con un plazo legal para resolver este tipo de solicitudes. Mientras tanto, el proceso judicial continúa avanzando en medio de alta expectativa pública. Pese a la controversia por la presencialidad, el juzgado ya fijó nuevas fechas para continuar con el proceso. Las próximas audiencias se llevarán a cabo los días 7 y 8 de mayo desde las 8:30 de la mañana. En esta ocasión, las sesiones fueron programadas de manera virtual para resolver recursos clave dentro del expediente, aunque la Fiscalía mantiene su postura de que las diligencias deben realizarse de forma presencial. Nicolás Petro Burgos enfrenta cargos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito, presuntamente cometidos durante su paso por la Asamblea del Atlántico. De acuerdo con la investigación, el caso incluye posibles irregularidades en el manejo de recursos y contratos, lo que ha convertido este proceso en uno de los más mediáticos del país. La solicitud de arresto por desacato no cambia los cargos principales, pero sí podría agravar su situación judicial si el juez decide imponer la sanción. Con información de EFE.-