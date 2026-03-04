En Barranquilla fueron capturados dos hombres señalados de participar en el asesinato de dos hermanas menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas durante las celebraciones del Carnaval. Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados días después en una zona boscosa del municipio de Malambo, en el área metropolitana. Las detenciones se produjeron luego de que las autoridades avanzaran en la investigación y recopilaran información clave que permitió ubicar a los sospechosos, conocidos con los alias de “Tata” y “Fabián”. Uno de ellos tiene 18 años, mientras que la edad del segundo no ha sido confirmada oficialmente. Según informó Noticias Caracol, el proceso investigativo tomó impulso tras un accidente de tránsito ocurrido el 26 de febrero, en el que habrían estado involucrados los ahora capturados. Ambos fueron trasladados a una clínica en Barranquilla y, en ese momento, las autoridades comenzaron a recolectar datos que condujeron a las órdenes de captura. Uno de los detenidos ya enfrenta audiencia de imputación de cargos. Las víctimas, Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, salieron de su vivienda en el barrio La Sierrita para asistir a una fiesta relacionada con el Carnaval. De acuerdo con el testimonio entregado por su madre a medios de comunicación, las adolescentes habrían conocido a unos jóvenes durante las festividades y se comunicaban con ellos por mensajes. La familia perdió contacto con ellas luego de que salieran en un vehículo que, según indicaron, había sido enviado para recogerlas. Horas después, el celular dejó de responder. Posteriormente, la madre comenzó a recibir mensajes en los que le exigían dinero a cambio de devolver a sus hijas con vida. En un inicio, la suma solicitada era de 50 millones de pesos y luego habría disminuido progresivamente. La mujer denunció de inmediato ante el Gaula, pero días más tarde las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de las menores. La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que continúa el proceso de judicialización y que se están recopilando más elementos probatorios para esclarecer completamente los hechos y determinar si hay más personas involucradas. En un comunicado, la institución rechazó de manera categórica cualquier acto que atente contra la vida y reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales en el área metropolitana. Asimismo, invitó a la ciudadanía a aportar información que pueda contribuir al avance de la investigación a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523, bajo reserva. Las autoridades recuerdan que ante un posible secuestro la denuncia debe realizarse de manera inmediata para activar los protocolos de búsqueda. El reporte puede hacerse llamando a la línea de emergencia 123, que permite la reacción rápida de unidades especializadas. También está disponible la línea nacional 165 del Gaula, que atiende casos de secuestro y extorsión las 24 horas del día. La denuncia puede formalizarse ante la Fiscalía General de la Nación en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), en salas de recepción de denuncias o a través de los canales oficiales en línea.