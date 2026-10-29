El Puente Amado Nervo se consolida como uno de los proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT México, confirmó la habilitación de la nueva y renovada ruta que une a Bahía de Banderas, Nayarit, con Puerto Vallarta, Jalisco, tras haberse concluido en septiembre pasado la construcción del Puente Amado Nervo y la remodelación de la carretera.

De acuerdo al comunicado oficial de la SICT, la nueva carretera cuenta con 3 carriles de circulación por sentido, es decir, un total de seis carriles y ciclovía. Dos 2 kilómetros de longitud total que ahorrará 40 minutos de viaje a los viajeros.

“¡Cumplimos! Hoy, el Puente Amado Nervo abre sus puertas para mejorar la movilidad regional e impulsar el desarrollo económico y turístico del país al unir a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta", publicó la SICT.

Carretera del Puente Amado Nervo inició su construción en 2025 y terminó dos meses antes de lo planeado según el Gobierno. SICT

El nuevo Puente Amado Nervo beneficiará a 479.471 habitantes

El Gobierno de México había anunciado el 7 de septiembre pasado la finalización de las obras públicas en este trayecto y en las últimas horas confirmó su apertura.

La construcción del Puente Amado Nervo, según el Gobierno, “beneficiará a 479 mil 471 habitantes de la región”. Este puente cruza el río Ameca en el Paso Superior Vehícular. De manera oficial, la SICT dijo que “Se trata de una vía alterna que agilizará el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de ambos centros turísticos”.

La nueva ruta beneficiará a los viajeros en la distribución del tránsito entre dos corredores y conectará de forma directa municipios importantes de la zona: San Vicente, El Porvenir, El Colono e Ixtapa. De esta forma, detalló el Gobierno, ahora no será necesario pasar por el cruce de la carretera federal 200.

Proyección del tramo de la carretera que conecta a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. En verde los dos KM del Puente Amado Nervo. SICT

El Puente Amado Nervo cuenta con tecnología de punta para resistir recientes

El Gobierno de México informó que la construcción del Puente Amado Nervo llevó unos 704 millones de pesos y generó más de 2790 empleos.

"En esta obra estratégica se invirtieron 704 millones de pesos (mdp) y durante los trabajos se generaron 2 mil 790 empleos", confimó el Gobierno. SICT

Longitud total: 2 km (800 metros de estructura y 1,220 metros de accesos).

Vías: 3 carriles por sentido.

Apoyos: 21 apoyos tipo pilote-columna.

Pilotes: 126 pilotes de 1.5 metros de diámetro.

Claros y trabes: 20 claros de 40 metros y 160 trabes.

Acero utilizado: 2,970 toneladas en la estructura y 218 toneladas en los accesos.

Concreto utilizado: 18,500 metros cúbicos en la estructura y 12,200 metros cúbicos en los accesos.

Diseño hidrológico: Diseñado para resistir la lluvia más grande estimada en mil años.

Capacidad en crecidas: En inundaciones ocupa toda la llanura mediante 20 claros de 40 m y terraplenes externos protegidos con piedra.

Margen de seguridad: 2.5 metros libres sobre el nivel de la crecida de mil años.

¡Cumplimos! 🙌🏽



Hoy, el Puente Amado Nervo abre sus puertas para mejorar la movilidad regional e impulsar el desarrollo económico y turístico del país al unir a Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.



✅ 3 carriles de circulación por sentido

🚲 Ciclovía

⌚️40 min de ahorro

🌉 2 km… pic.twitter.com/bIElpAADzV — SICT México (@SICTmx) October 28, 2026

Las obras del Puente Amado Nervo comenzaron en el 2025 y se esperaba su finalización solo hasta diciembre del 2026. Este proyecto, según el Gobierno, fue prioridad en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.