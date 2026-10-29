El programa Sembrando Vida del Gobierno de México otorga un apoyo económico de $6,450 mensuales a personas que trabajan en el sector rural y cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar. La iniciativa busca impulsar la producción agrícola y agroforestal, mejorar los ingresos de las familias campesinas y promover prácticas sustentables.
Para acceder al beneficio, es necesario contar con terrenos disponibles para desarrollar un proyecto productivo y completar un proceso de registro y validación. La incorporación depende de la implementación del programa en cada territorio y de la evaluación de las personas solicitantes.
¿Cómo inscribirse para recibir el apoyo?
El procedimiento de incorporación contempla varias etapas. Según la información oficial de Programas para el Bienestar, los pasos son:
- Asistir a una asamblea ejidal o comunal: la convocatoria se realiza cuando Sembrando Vida comienza a operar en un nuevo territorio
- Conocer los requisitos: las personas interesadas reciben información sobre las condiciones de participación
- Realizar el prerregistro: el personal del programa registra los datos de las personas candidatas
- Recibir una visita técnica: se verifica la documentación y se comprueba que el terreno cumpla con las condiciones requeridas
- Esperar la resolución: las personas elegibles reciben la notificación de incorporación al padrón de beneficiarios.
Las reglas de operación establecen un plazo de hasta 30 días hábiles para notificar el resultado, contado a partir del prerregistro.
¿Cuáles son los requisitos para recibir los $6,450 mensuales?
De acuerdo con las Reglas de Operación de Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2026, las personas interesadas deben cumplir con estos criterios:
- Ser mayores de edad
- Vivir en un municipio o localidad rural con rezago social contemplado por el programa
- Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal o agrícola
- Acreditar la propiedad o posesión legal de la tierra
- Comprometerse a cumplir las disposiciones del programa.
Si la persona no dispone de las 2.5 hectáreas en propiedad o posesión directa, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con una vigencia mínima de cuatro años, conforme a las reglas aplicables.
¿Qué documentos se necesitan para inscribirse en Sembrando Vida?
Para solicitar la incorporación, es necesario presentar la documentación requerida por la Secretaría de Bienestar:
- Identificación oficial vigente, como la credencial para votar, el pasaporte o la cartilla militar.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Documentos que acrediten la propiedad o posesión de las 2.5 hectáreas.
- Contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil, cuando corresponda.
- Autorización de la asamblea ejidal, en los casos aplicables.
- Carta compromiso para cumplir las reglas de operación.
La documentación se entrega durante el registro y debe cumplir con los criterios de validación establecidos para el programa.
¿Cuándo se pagan los $6,450 de Sembrando Vida?
El apoyo económico de $6,450 se entrega mensualmente y a mes vencido, siempre que la persona beneficiaria haya cumplido con su programa de trabajo. El depósito se realiza mediante transferencia electrónica u otros mecanismos autorizados, incluida la Tarjeta del Banco del Bienestar.
La Secretaría de Bienestar informó el 26 de octubre de 2026 que el próximo pago mensual de Sembrando Vida se realizará el 11 de noviembre de 2026. La fecha corresponde a quienes ya están incorporados al programa y no implica que las nuevas solicitudes reciban el dinero ese día.