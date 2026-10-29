Los beneficiarios del programa Sembrando Vida reciben de forma directa un apoyo económico mensual para impulsar la producción agroforestal y combatir la pobreza rural

El programa Sembrando Vida del Gobierno de México otorga un apoyo económico de $6,450 mensuales a personas que trabajan en el sector rural y cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar. La iniciativa busca impulsar la producción agrícola y agroforestal, mejorar los ingresos de las familias campesinas y promover prácticas sustentables.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con terrenos disponibles para desarrollar un proyecto productivo y completar un proceso de registro y validación. La incorporación depende de la implementación del programa en cada territorio y de la evaluación de las personas solicitantes.

¿Cómo inscribirse para recibir el apoyo?

El procedimiento de incorporación contempla varias etapas. Según la información oficial de Programas para el Bienestar, los pasos son:

Asistir a una asamblea ejidal o comunal: la convocatoria se realiza cuando Sembrando Vida comienza a operar en un nuevo territorio Conocer los requisitos: las personas interesadas reciben información sobre las condiciones de participación Realizar el prerregistro: el personal del programa registra los datos de las personas candidatas Recibir una visita técnica: se verifica la documentación y se comprueba que el terreno cumpla con las condiciones requeridas Esperar la resolución: las personas elegibles reciben la notificación de incorporación al padrón de beneficiarios.

Las reglas de operación establecen un plazo de hasta 30 días hábiles para notificar el resultado, contado a partir del prerregistro.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los $6,450 mensuales?

De acuerdo con las Reglas de Operación de Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2026, las personas interesadas deben cumplir con estos criterios:

Ser mayores de edad

Vivir en un municipio o localidad rural con rezago social contemplado por el programa

Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal o agrícola

Acreditar la propiedad o posesión legal de la tierra

Comprometerse a cumplir las disposiciones del programa.

Si la persona no dispone de las 2.5 hectáreas en propiedad o posesión directa, puede presentar un contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil con una vigencia mínima de cuatro años, conforme a las reglas aplicables.

¿Qué documentos se necesitan para inscribirse en Sembrando Vida?

Para solicitar la incorporación, es necesario presentar la documentación requerida por la Secretaría de Bienestar:

Identificación oficial vigente, como la credencial para votar, el pasaporte o la cartilla militar.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Documentos que acrediten la propiedad o posesión de las 2.5 hectáreas.

Contrato de aparcería, usufructo o de carácter civil, cuando corresponda.

Autorización de la asamblea ejidal, en los casos aplicables.

Carta compromiso para cumplir las reglas de operación.

La documentación se entrega durante el registro y debe cumplir con los criterios de validación establecidos para el programa.

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¿Cuándo se pagan los $6,450 de Sembrando Vida?

El apoyo económico de $6,450 se entrega mensualmente y a mes vencido, siempre que la persona beneficiaria haya cumplido con su programa de trabajo. El depósito se realiza mediante transferencia electrónica u otros mecanismos autorizados, incluida la Tarjeta del Banco del Bienestar.