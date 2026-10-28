El Gobierno de México difundió el calendario oficial de dispersión de los pagos de los planes sociales.

El próximo martes 3 de noviembre de 2026 comenzará la dispersión de pagos de las Pensiones y los Programas para el Bienestar, de acuerdo con el calendario difundido por el Gobierno de México. Los depósitos se realizarán según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El pago corresponde al bimestre noviembre-diciembre y estará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar . El calendario oficial, elaborado el 26 de octubre de 2026 por la Secretaría de Bienestar, distribuye las fechas de cobro a lo largo de noviembre.

Los beneficiarios de pensiones, pueden realizar sus compras con la Tarjeta del Banco del Bienestar en miles de tiendas o comercios que cuentan con terminal bancaria. Banco del Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

El calendario contempla distintas fechas según la inicial del primer apellido . La distribución permite a los beneficiarios identificar qué día les corresponde recibir el depósito de su pensión o programa social.

Las fechas publicadas abarcan del martes 3 al viernes 27 de noviembre. El calendario incluye:

la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

la Pensión para Personas con Discapacidad

la Pensión Mujeres Bienestar

el programa para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida.

¿Cuál es el calendario de pagos letra por letra?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Bienestar, las fechas de depósito del bimestre noviembre-diciembre de 2026 son las siguientes:

Martes 3 de noviembre: letra A.

Miércoles 4: letra B.

Jueves 5 y viernes 6: letra C.

Lunes 9: letras D, E y F.

Martes 10 y miércoles 11: letra G.

Jueves 12: letras H, I, J y K.

Viernes 13: letra L.

Martes 17 y miércoles 18: letra M.

Jueves 19: letras N, Ñ y O.

Viernes 20: letras P y Q.

Lunes 23 y martes 24: letra R.

Miércoles 25: letra S.

Jueves 26: letras T, U y V.

Viernes 27: letras W, X, Y y Z.

Los beneficiarios pueden consultar más información en el sitio oficial gob.mx/bienestar o comunicarse a la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64. El depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre estará disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar.