La pensión es de $3,200 mensuales, pero se entrega de manera bimestral.

El Gobierno de México mantiene en 2026 la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un apoyo económico dirigido a quienes cumplen con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del programa.

La pensión es de $3,200 mensuales, pero se entrega de manera bimestral, por lo que cada pago que deposita el Gobierno asciende a $6,400 para las personas incorporadas al padrón que cumplen con las condiciones establecidas.

Cuáles son los tres requisitos para recibir la pensión

Las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2026 establecen tres condiciones básicas para formar parte del programa. La población objetivo está integrada por personas adultas mayores de 65 años o más, mexicanas por nacimiento o naturalización y con domicilio actual en México.

Los tres criterios son:

Tener 65 años o más de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

La normativa aclara que, para efectos de la pensión, la edad se considera cumplida dentro del bimestre de incorporación al programa.

Las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2026 establecen tres condiciones básicas para formar parte del programa. Shutterstock

Cuánto dinero entrega el programa en 2026

El monto establecido para 2026 es de $3,200 mensuales, aunque la entrega se realiza cada dos meses. Por eso, cada depósito correspondiente a un bimestre representa $6,400.

La pensión se entrega de manera directa y sin intermediarios, mediante el medio de pago establecido por el programa. Las Reglas de Operación señalan que la entrega es bimestral y que, una vez validado el registro, comienza el proceso para entregar el medio de pago, que se realiza mediante tarjeta bancaria.

El apoyo está dirigido a toda la población adulta mayor que cumpla los criterios establecidos, de acuerdo con las Reglas de Operación correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Qué documentos deben presentar los adultos mayores

Cumplir con los tres criterios de elegibilidad no es el único paso para incorporarse. Las personas solicitantes deben presentar documentación que permita acreditar los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento.

Identificación vigente , como la credencial para votar, pasaporte vigente o credencial del INAPAM, entre otros documentos aceptados.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses o una constancia de residencia.

Formato Único de Bienestar debidamente llenado.

Las Reglas también establecen que el programa tiene cobertura nacional y que no se registra a personas que residan en el extranjero o que tengan nacionalidad extranjera.