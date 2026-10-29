El IMSS fijó un tiempo de 120 dísa para implementar 12 nuevas acciones que fortalecerán la atención médica.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, bajo la dirección de Zoé Robledo Aburto, anunció que en 120 días implementará 12 nuevos cambios con las que el organismo de salud pública en el país busca “fortalecer la atención médica y mejorar las condiciones laborales” de su capital humano.

El IMSS remarcó que entre esas nuevas acciones de cambio incluye más personal, más equipos médicos, mayor stock o abasto de medicamentos, más cirugías, mayor cantidad de consultas para los pacientes, digitalización de los procesos y un trato digno.

Tiempo de cambio para el IMSS: del 27 de octubre del 2026 al 24 de febrero del 2027. IMSS

“12 acciones en 120 días” el nuevo reto del IMSS para el cierre del 2026 y la apertura del 2027

Con una inversión de 11.745.000 de pesos, el IMSS inició del 27 de octubre del 2026 con fecha fin al 24 de febrero, 120 días de modernización con las siguientes 12 acciones:

Incremento salarial del 8% 10,939 personas trabajadoras con plaza de base 2,500 contratación de especialistas 100 instalaciones de equipos médicos de alta tecnología 2,917 compras de equipos médicos móviles 18,016 piezas de mobiliario médico y no médico Mantenimiento Instalaciones, aire acondicionado y elevadores Insumos completos en cada piso Medicamentos surtimiento completo en farmacia 31,701 cirugías adicionales en noches y fines de semana Agencias abiertas de especialidad al cierre del año Urgencias, trato digno e información para las familias

120 días de acciones concretas para el IMSS que beneficiarán a trabajadores y pacientes de todo el país. “10,939 personas trabajadoras con plaza de base y 2,500 contrataciones de especialistas, garantizando instalaciones con mantenimiento y equipos médicos de alta tecnología”. IMSS

Cómo beneficiarán e impactarán estas nuevas acciones del IMSS en la gente

La estrategia transformará el día a día de los derechohabientes al atacar directamente los tres mayores cuellos de botella del sistema: el desabasto, la saturación y la espera.

Pero no será lo único, que el IMSS garantice las recetas completas en farmacia e insumos en cama, se elimina el gasto del bolsillo familiar; al sumar más de 31,000 cirugías en horarios extraordinarios y contratar a miles de especialistas, se reducen drásticamente las listas de espera; y al dignificar las urgencias, se pasa de un modelo saturado e incierto a una atención médica oportuna, continua e informada.

El IMSS garantizará los insumos, el material de curación y los medicamentos necesarios para que las personas derechohabientes reciban la atención médica que necesitan. IMSS

Más detalles de algunas de las 12 acciones en la gente

El plan que inició el IMSS con meta a cumplirse a lo largo de los siguientes tres meses busca que “en urgencias el familiar reciba información oportuna, que los pacientes no esperen horas y que haya un trato digno que transforme la experiencia de las familias”, asegurando atención humana.

Con este esfuerzo, el organismo de salud pública garantizará que “cada paciente reciba sus medicamentos completos en la farmacia y que los pisos de hospitalización cuentan con todos los insumos necesarios para la atención”.

“12 acciones en 120 días” el nuevo reto del IMSS: Urgencias, trato digno e información para las familias. IMSS

La institución médica del Gobierno de México proyecta que se realizarán “31,701 cirugías adicionales durante las noches y los fines de semana, permitiendo agilizar las listas de espera y brindar consultas de especialidad sin interrupciones al cierre del año” .

Asimismo, el Seguro Social afirmó que fortalecerá el capital humano con “10,939 personas trabajadoras con plaza de base y 2,500 contrataciones de especialistas, garantizando instalaciones con mantenimiento y equipos médicos de alta tecnología”.