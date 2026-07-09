La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado un avance significativo en los derechos de la infancia y la juventud en México. Este tribunal supremo del país ha establecido que el derecho a percibir una pensión alimenticia es irrenunciable y, además, retroactivo.

Esto significa que, sin importar el tiempo que haya transcurrido: si un padre o madre no cumplió con su obligación económica en el pasado, la deuda permanece vigente y puede ser exigida legalmente en la actualidad.

La Suprema Corte falló a favor de los hijos y confirmó que los padres tienen que pagar toda la cuota alimentaria: ya no importa la edad del hijo ni el tiempo transcurrido (foto: archivo).

Novedades clave para deudores alimentarios

La justicia mexicana tiene como objetivo reparar el daño económico y social que padecen las familias monoparentales. Esto se logra a través de un fallo que establece una “mano dura” contra aquellos que han eludido sus responsabilidades involuntarias.

Adicionalmente, este fallo permite que incluso hijos que ya son adultos tengan la facultad de demandar el pago de las mensualidades que no fueron proporcionadas durante su niñez y adolescencia. Esta medida resulta fundamental para garantizar sus derechos.

La decisión adoptada por los ministros de la SCJN es contundente: el interés superior del menor prevalece sobre cualquier alegato relacionado con la prescripción. Anteriormente, muchos deudores creían que, al alcanzar el hijo la mayoría de edad o al transcurrir ciertos plazos, la obligación de pago “vencía”. No obstante, la SCJN ha determinado que el derecho a los alimentos es irrenunciable y no caduca con el tiempo.

Pagos retroactivos: lo que madres y padres deben saber

Es de suma importancia entender que la cuota alimentaria en México comprende más que únicamente la alimentación. Según el fallo de la Corte, el importe que se deba pagar debe atender a todas las necesidades esenciales que hayan sido desatendidas en el pasado.

En este sentido, el monto de la cuota debe considerar la capacidad económica del deudor en el momento correspondiente así como las necesidades específicas del hijo.

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta la responsabilidad parental que incluye la obligación de proporcionar recursos adecuados para el bienestar del menor.

Asimismo, resulta indispensable mencionar la existencia del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el cual contribuye a la regularización de estas obligaciones.

Entre los elementos que fundamentan la cuota alimentaria se destacan: